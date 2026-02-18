L’Observatoire de la cybersécurité de l’océan Indien poursuit le déploiement de la CyberCup

L’Observatoire de la cybersécurité de l’océan Indien (OCOI) poursuit le déploiement de la CyberCup Océan Indien 2026, compétition régionale destinée à structurer et renforcer l’écosystème cyber dans la zone. L’édition 2026 repose sur deux formats complémentaires : une édition individuelle ouverte aux étudiants, professionnels et passionnés, et une édition par équipes dédiée aux établissements d’enseignement et de formation. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

La première étape de l’édition individuelle a confirmé l’intérêt croissant pour ce type de compétition technique. Elle a réuni 344 participants inscrits, dont 217 actifs. Les concurrents ont pu résoudre 30 challenges couvrant l’ensemble des domaines de la cybersécurité. Pendant l’événement, 105 avis ont été recueillis, dont 98 positifs, et 60 tickets techniques ont été traités. Ces résultats traduisent une mobilisation significative et une dynamique régionale en progression.

- Prochaines échéances de l’édition individuelle -

La deuxième étape qualificative se tiendra en ligne du 20 au 22 février 2026. Une phase avancée est programmée en avril, avant une finale régionale prévue en mai 2026. Ce format permet aux participants de se confronter à des scénarios techniques réalistes et d’évaluer leurs compétences dans un environnement structuré et exigeant.

- Lancement de l’édition par équipes pour les établissements -

En parallèle, l’OCOI lance l’édition par équipes pour les établissements d’enseignement et de formation. Cette formule s’adresse aux étudiants âgés de 18 ans et plus, constitués en équipes de 2 à 5 membres issus du même établissement. La participation est ouverte aux établissements hors zone océan Indien, tandis que la qualification pour la finale demeure réservée aux établissements de la zone. Les phases qualificatives sont prévues les 25 février, 18 mars et 15 avril 2026.

Chaque étape donne lieu à la délivrance d’un certificat officiel de participation. Le Top 3 de chaque phase, toutes origines confondues, pourra bénéficier de récompenses proposées par les partenaires.

- Un levier de montée en compétences et d’inclusion -

La CyberCup constitue un levier structurant pour l’écosystème régional. Elle permet aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis et de développer le travail collaboratif, aux professionnels de maintenir et d’approfondir leurs compétences techniques, et aux passionnés d’intégrer un cadre d’apprentissage exigeant. Aucun niveau minimum n’est requis pour participer.

L’OCOI encourage la participation des étudiants issus de l’ensemble des structures de formation dans le domaine du numérique sur tous les territoires de l’océan Indien. La diversité des profils, ainsi que la présence des jeunes femmes dans la filière cybersécurité, sont activement soutenues.



Dans la perspective des prochaines étapes et de la grande finale, l’OCOI recherche des partenaires publics et privés souhaitant accompagner cette initiative régionale et contribuer au développement durable des talents cyber dans l’océan Indien.

Inscriptions et informations : https://cybercup.ocoi.org