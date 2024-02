L'Office de tourisme intercommunal du nord obtient une norme internationale

Le jeudi 29 février 2024, l'Office de tourisme intercommunal du nord (OTI Nord) a réussi à obtenir la certification ISO 9001 - Management de qualité. Il s'agit de la première instance touristique de La Réunion à obtenir cette norme internationale. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo sly/www.imazpress.com)

Proposer un service en lien avec exigences des clients, être conforme aux exigences légales et chercher à accroître la satisfaction des clients : tels sont les points qui ont poussé l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord (OTI Nord) a entamé une démarche Qualité.

En demandant la certification ISO 9001 en particulier, l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord a souhaité mettre en place un système de management de la qualité qui soit à la fois de niveau international, et avec des critères en lien avec l’innovation et la durabilité. Après l’audit qui a eu lieu en décembre 2023, l’OTI Nord a officiellement reçu son certificat ISO 9001– Management de qualité.

- Pourquoi avoir choisi ce label ? -

D’une façon générale, la norme ISO 9001 permet de montrer qu’une entreprise est structurée et qu’elle favorise l’innovation et le travail en équipe. Il s’agit d’une norme qui est reconnue à l’international, aussi bien dans le milieu du tourisme que dans l’administration ou encore le secteur privé.

Bien plus qu’une certification, la norme ISO amène les établissements à remettre en question leurs habitudes et leurs procédures pour améliorer la qualité du service et répondre pleinement aux attentes des visiteurs, quelle que soit leur provenance.

- Qu’est-ce que ça change au fonctionnement de l’Office ? -

Concrètement, la démarche de certification aboutit à mettre en place un système de management de la qualité, et donc des procédures et des outils capables d’améliorer en permanence la performance du service. En pratique, elle s’est traduite par la création et le suivi d’un certain nombre d’indicateurs, pour mesurer et contrôler le travail effectué.



"On a – par exemple - mis en place des procédures actualisée, pour chacune de nos missions essentielles. On a également institué des réunions mensuelles pour échanger avec l’ensemble de l’équipe", explique Frédéric Foucque. président de l’OTI Nord. "Chaque année, une revue de direction doit permettre de faire la synthèse des actions mises en place et des résultats. Si les objectifs sont atteints on va essayer d’aller encore plus loin, et si ce n’est pas le cas on analyse plus en détail du pourquoi : une partie du système de qualité repose sur la capacité à faire évoluer les process".

- Quelle est la suite ? -



Cette reconnaissance est un moment fort pour l’OTI Nord. Mais la démarche ne s’arrête pas là : nous visons désormais le classement de l’établissement en Catégorie 1.Une fois validé par les élus du territoire, le dossier est déposé par la CINOR à la Préfecture, qui délibère sur ce classement qui constitue la reconnaissance d’un accueil d’excellence ici centré sur la notion d’un Tourisme Durable et Responsable.