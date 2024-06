La fête des goyaviers a commencé à la Plaines des Palmistes

Ce vendredi 14 jusqu'au dimanche 16 juin 2024, la Fête des goyaviers fait son grand retour au champ de foire de la Plaine des Palmistes pour sa 35e édition. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le traditionnel programme de la manifestation de la commune de la Plaine des Palmiste est rélevé et présente le meilleur de la scène réunionnaise.

- Les festivités du weekend -

Beaucoup de chanteurs et groupes du moment feront vibrer les spectateurs, tels que Kaf Malbar et Kent1 le vendredi, Junior, Léa Churros et T-Matt le samedi, accompagnés des meilleurs DJs du dancefloor, et le dimanche pour clôturer le weekend, Médérice, Ségael et le groupe Lindigo.

En-dehors des concerts, la collectivité a cherché à tenir les rendez-vous marquants des éditions précédentes. L’association Femme d’élite a décidé de porter l’élection de Miss goyavier 2024, une association qui œuvre dans le domaine de la danse orientale, chair dance et pole dance, promet un show digne des soirées de Miss Réunion.

Le samedi, la vile accueille monsieur Tandrayen et ses amis, les séniors réunionnais qui ne rateraient cet événement sans aucun prétexte. Au programme l’élection de la miss mamie 2024 et bal sont prévus pour les divertir.

L’après-midi est également dédié aux enfants avec des petites animations.

Le dimanche se tient le concours de dessert au goyavier, dont l’inscription est ouverte (voir la page Facebook de la Fête des goyaviers), mettant en avant le goyavier dans sa déclinaison sucrée. Le jury veillera à ce que le goyavier soit la base du dessert ou prépondérant dans la proposition. Il sera composé d’élus et de jeunes avec la participation de Brice Vizler (champion du monde Boulangerie abilympics 2023).

Le radio-crochet du dimanche après-midi réunira 20 candidats (inscriptions le matin de 10h à 12h près du podium) qui donneront le meilleur d’eux pour ravir le jury et le public.

- Des navettes pour mieux circuler -

La société Estival proposera des lignes et navettes gratuites dans le village afin de soulager les parkings du centre-ville. Il y aura un passage toutes les demi-heures sur les lignes desservies. La ligne 64 sera gratuite et aux horaires de semaine tout le weekend.

Les parkings du bas de la ville et du Bras des Calumets seront desservis.

Pour les personnes à mobilité réduite habitant La Plaine des Palmistes, une navette dédiée sera disponible sur réservation 24h à l’avance en appelant le 0692 974 870 (le samedi 15 juin 2024 de 08h00 à 17h00).

Elle ira récupérer les personnes directement chez eux et fera également la navette retour.

- Un site remanié pour mieux accueillir les visiteurs -

Nouveauté pour l'édition 2024, compte tenu des travaux de rénovation du stade et de la création d’un terrain synthétique, l’espace a été entièrement revu. Le podium est désormais entre la zone artisanale et commerciale d’un côté et les attractions de l’autre.

La municipalité propose une édition avec des espaces retravaillés, favorisant les exposants agriculteurs, artisans et commerçants avant le podium et les manèges ensuite.

Un test grandeur nature de ce futur champ de foire de la Plaine des Palmistes. Des aménagements ont été nécessaires pour accueillir le maximum d’exposants et manèges. Des travaux seront nécessaires pour rendre le site plus ergonomique.

Près de 200 demandes d’emplacement ont été déposés en mairie jusqu’au mois dernier, preuve du succès grandissant de ce qui était une petite fête de village dans les années 1980.

Une centaine d’exposants agriculteurs, artisans et commerçants proposeront un grand marché, un peu plus d’une trentaine de points de restauration raviront les petits et grands entre deux concerts ou deux tours de manège.

Les attractions sont nombreuses cette année, avec une nouveauté, la moyenne roue de 12m de haut qui offrira un panorama sur le site vu d’en haut, sur les pâturages et montagnes alentours.