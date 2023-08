L’État accompagne les sportifs réunionnais pour les Jeux des îles 2023

La délégation réunionnaise, forte de ses 720 membres, décolle ce jeudi 24 août pour défendre les couleurs de La Réunion lors de la 11e édition des Jeux des îles de l’océan Indien qui se déroulera du 25 août au 3 septembre prochains à Madagascar. Le préfet de La Réunion et le recteur de région académique adressent "leurs plus vifs encouragements aux sportifs et aux jeunes de la délégation réunionnaise". Ils les invitent "à vivre pleinement cette formidable expérience collective, à donner le meilleur d’eux-mêmes et à représenter dignement La Réunion et la France, cela dans le respect constant de leurs adversaires et dans un esprit de fraternité". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

L’État s’engage fortement en assurant le co-financement de la délégation réunionnaise avec le conseil régional et le conseil départemental. En effet, l’État apporte un soutien financier inédit de 575 000 euros au comité régional olympique et sportif (CROS) qui pilote la délégation réunionnaise à travers des crédits du ministère chargé des outre-mer, de l’agence nationale du sport et de la délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement aux sports (DRAJES).

Les services de la DRAJES apportent également un appui technique, via notamment les conseillers techniques sportifs. Avec la même volonté de soutenir la délégation réunionnaise, le rectorat a libéré de leurs obligations les sportifs en âge scolaire et les enseignants et l’ambassade de France à Tananarive a offert son assistance au club Réunion.



« Évènement sportif majeur de la zone de l’océan Indien, les Jeux des îles constituent un inestimable et puissant vecteur de solidarité entre les peuples de la zone océan Indien qui entretient et consolide leurs liens d’amitié », salue Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.



Cette 11e édition est d’autant plus importante qu’elle précède les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, comme pour mieux rappeler la remarquable contribution de La Réunion aux équipes nationales. Terre sportive par excellence, La Réunion, à travers le mouvement sportif et le centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS), détecte, forme et accompagne les jeunes sportifs réunionnais vers la haute performance sportive et, parfois, jusqu’au plus haut niveau international.

Depuis la création des Jeux olympiques modernes, pas moins de 52 Réunionnais ont pu faire valoir leur talent au cours des différentes éditions.



Les services de l’État sont grandement mobilisés aux côtés du CROS et du club Réunion pour que nos sportifs et jeunes réunionnais en lice pour les épreuves sportives (19 disciplines) et le volet jeunesse (assemblée des jeunes sur le thème du « réchauffement climatique », danse/chant et théâtre) soient dans les meilleures conditions.