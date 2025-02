L’État et le Département fixent les priorités face à une demande de logements en forte hausse

Le Conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement (CDHH) s’est réuni ce jeudi 20 février 2025 sous la co-présidence de l’État et du Département. L’occasion de dresser le bilan de l’année 2024 et d’annoncer les orientations pour 2025. Malgré une augmentation des aides publiques et du nombre de logements financés, la demande de logements sociaux continue de croître. (Photo d’illustration : www.imazpress.com)

L’année 2024 a été marquée par une mobilisation des aides de l’État en faveur du logement à La Réunion.

Plus de 230 millions d’euros ont été alloués pour la construction et la réhabilitation des logements aidés, dont plus de 85 millions d’euros de subventions via la Ligne budgétaire unique (LBU), soit une hausse de 15 % par rapport à 2023.

À cela s’ajoutent près de 146 millions d’euros de crédits d’impôt. Avec ces financements, plus de 3.600 logements ont obtenu un agrément de l’État en 2024, dont 2.253 en locatif aidé. Parmi eux, 652 sont destinés au très social et 371 au logement intermédiaire.

Ces chiffres sont en progression par rapport à 2023, où 1.800 logements locatifs aidés avaient été agréés.

- Une demande qui continue d’augmenter -

Malgré cela, les besoins en logement restent considérables. En 2024, 6.300 attributions de logements ont été prononcées, contre 5.600 en 2023, soit une hausse de 12,5 %. Le nombre de primo-demandeurs s’élève désormais à 35.000, auxquels s’ajoutent 14.000 demandes de mutation au sein du parc social.

En cinq ans, cette demande a progressé de 50 %. Plus de 85 % des demandeurs sont éligibles au logement locatif très social, alors que cette catégorie représente environ 35 % des logements construits.

Cette inadéquation entre l’offre et la demande demeure un enjeu central.

- Des défis majeurs pour 2025 -

Face à cette situation, l’État, le Département et l’ensemble des acteurs du secteur assurent être "mobilisés".

Selon la préfecture, plusieurs enjeux ont été identifiés : la maîtrise des coûts et des délais de construction, l’accès au foncier, la régulation des loyers, la lutte contre l’habitat indigne, la relance de l’accession sociale à la propriété et la mobilisation du parc privé.

En 2025, les travaux du CDHH se poursuivront avec un suivi renforcé des Programmes locaux de l’habitat (PLH), outils stratégiques pour l’aménagement du territoire.

La mise en œuvre du Plan logement outre-mer 2024-2027 constituera également une priorité, selon la préfecture, avec l’objectif d’offrir à chaque Réunionnais un logement adapté à ses besoins.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com