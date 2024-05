La coopérative des producteurs de lapins de La Réunion distinguée par le label Agri-Éthique

La Coopérative des Producteurs de Lapins de La Réunion (CPLR) devient titulaire du Label Agri-Éthique. Une distinction décernée aux filières agricoles sur un volet d’engagements en direction de pratiques sociétales et environnementales écoresponsables ainsi que d’une juste répartition de la valeur. Présents à la foire de Bras- Panon jusqu’au 12 mai, les acteurs de la filière cunicole se tiennent prêts à expliquer aux visiteurs les pratiques distinguées, des éleveurs de lapins péi. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Run Concept)

Depuis sa création en 2013, le Label Agri-Éthique est devenu un symbole de qualité et de responsabilité dans le secteur agricole, reconnaissant les efforts des acteurs engagés dans une agriculture éthique et durable. Le label distingue les organisations qui s'engagent à garantir un prix équitable et rémunérateur aux éleveurs et agriculteurs, préservant ainsi l'emploi et qui soutiennent des pratiques sociétales et environnementales écoresponsables.

La CPLR qui regroupe 100% des éleveurs professionnels de La Réunion est honorée de recevoir cette distinction qui vient récompenser ses actions agroécologiques. Le label reconnaît son engagement envers ses producteurs, en direction de pratiques agricoles respectueuses et envers la communauté réunionnaise dans son ensemble.

- La CPLR à la foire de Bras-Panon jusqu’au 12 mai -

Retrouvez la CPLR dans l’espace interprofessions proposé par l’ARIBEV, Association Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, des Viandes et du Lait et ARIV, l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Volaille. Le stand à l’accueil ludique des producteurs de la CPLR se tient aux côtés du projet D.E.F.I., un dispositif vertueux pour les Réunionnais en faveur du développement du territoire et de la satisfaction du consommateur.

La CPLR propose sur son stand, le jeu ze-wall et des informations sur la filière lapin qui s’engage sur les valeurs de : solidarité, proximité, durabilité, ancrage territorial et veut garantir la qualité à la portée de tous. Un modèle de circuit court et des critères de protection sanitaire, de bien-être animal et de propreté des exploitations que les consommateurs de tous âges devraient avoir

plaisir à découvrir.