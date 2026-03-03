Le gouvernement baisse le budget formation de 56%, la Région Réunion tire la sonnette d'alarme

Le gouvernement a annoncé baisser le budget formation de 56%. Si la coupe budgétaire est appliquée, La Réunion perdra 2.000 places de formation. Dans un communiqué, la Région dénonce "une baisse de la participation de l’État qui porterait un coup d’arrêt à cette dynamique dans le domaine de la formation sur l'île". Entre 2022 et 2023, plus de 20.000 personnes ont bénéficié d'une formation dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) (Photo : rb/wwwimazpress.com)

Le ministre du Travail et des Solidarités a informé les Régions des montants arbitrés par le Premier ministre au titre des crédits de l’État : 377 millions d'euros en autorisations d’engagement seront disponibles pour les PRIC en 2026 au lieu des 854,9 millions d'euros contractualisés il y a trois ans, soit une diminution de plus de la moitié de la contribution de l’État.

Dans un communiqué commun, les Présidents et Présidentes de Région dénoncent : "une décision unilatérale. Le gouvernement a réduit de 56% les crédits du budget 2026 dédiés aux Pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC). Avec cette décision incompréhensible, c’est la formation des demandeurs d’emploi et tout le maillage territorial des organismes de formation qui risquent de disparaître."

- Une baisse de 56%, 2.000 places de formation en moins à La Réunion -

Sur l'île, cette décision est jugée "incompréhensible" car la Région Réunion estime "avoir fait la démonstration de sa capacité à engager les crédits inscrits dans le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences. La baisse de la participation de l’État porterait un coup d’arrêt à cette dynamique. Par rapport à 2025, ce sont environ 2.000 places de formation en moins qui seraient proposées en 2026."

"Une telle perspective est inacceptable alors même que notre territoire connaît un taux de sous-qualification élevée et que le nombre de demandeurs d’emploi et de bénéficiaires du RSA est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale", peste la collectivité.

"Force est de constater le décalage entre les proclamations lénifiantes du gouvernement pour le développement de la formation et de l’emploi et les décisions budgétaires concrètes" estime la Région Réunion.

- La Région Réunion exige le rétablissement des crédits -

La Région Réunion exige le rétablissement des crédits. Sinon, "notre île se trouverait exposée à un double choc budgétaire et social avec un risque de rupture de parcours pour les publics les plus fragiles et une perte de confiance dans le partenariat État-Région pourtant identifié comme structurant pour la stratégie emploi-formation du territoire."

La Région Réunion invite l’ensemble des acteurs concernés à relayer ce message auprès du gouvernement.

www.imazpress.com/[email protected]