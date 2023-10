La culture réunionnaise en lèr aux quatre coins de l'île

Dès ce lundi 23 octobre 2023, La Réunion accueille la 14eme édition de la Somèn Kreol. L'occasion de (re)découvrir la culture péi aux quatre coins de l'île et introduire la journée internationale de la culture créole qui se déroulera comme chaque année le 28 octobre.

Pour célébrer au mieux la langue et la culture créole, plusieurs communes de l'île ont préparé de nombreuses animations. Et pour cette édition, maloya et contes seront à l'honneur.

- Maloya et contes -

Mardi 24 octobre, la ville de Saint-Denis organise une animation maloya mandingue. Les marmailles du quartier Montgaillard pourront y participer de 15h à 18h. Jeudi ce sera au Barachois que le maloya sera mis en avant avec un ron spécial Chagos à partir de 20 heures.

Du côté de Saint-Leu, le musée Stella Matutina propose au public un concert d'Emma Nona, nouvelle sensation du maloya péi. La représentation sera précédée d'une séquence avec quatre conteurs.

Lire aussi - Nocturne contes et maloya au musée Stella Matutina

Dans le réseau de lecture publique de la commune la Somèn Kreol sera aussi l'occasion d'accueillir plusieurs animations tout comme au Port et à Saint-Paul.

La Médiathèque Benoite Boulard du Port accueillera non seulement des ateliers contes et maloya mais aussi l'exposition itinérante "In fonnker pou mon komune" réalisé par l'École artistique intercommunale de l'ouest. Pour rappel, cette exposition intervient à l'issue du concours d'écriture portant le même nom. L'objectif était de permettre aux participants de s'exprimer sur leur commune respective au travers d'un fonnkèr.

À Saint-Paul, un atelier conte et écriture autour du pirate La Buse se tiendra à la médiathèque Leconte de Lisle de lundi à jeudi de 10h à 12h avec l'association Fonnker.

Toujours à Saint-Paul, une balade contée autour de lieux emblématiques de la ville s'élancera dimanche 29 octobre à 9h30. Elle terminera à la grotte du peuplement où un pik nik kreol est prévu.

- Village artisanal, grand pique-nique et concerts -

En clôture de la Somèn kréol, un gran pik nik partaz kréol est lancé par la ville de Saint-Paul. Sur place, un village artisanal et culinaire de 9h à 18h avec des stands de démonstration de distillation de géranium, d'immersion dans une case lontan, de jeux lontan ou encore de balade en charrette bœuf.

À partir de 13h30, Sega'el, Dj Sebb, PLL et d'autres artistes se produiront en concert.

En plus des animations dans les centres villes, la Somèn Kreol s'invite dans les quartiers de Saint-Paul mais aussi de Saint-Denis pour être au plus près des réunionnais.

- Au cœur des quartiers -

Le plateau noir de Sans Souci (Saint-Paul) sera le théâtre d'une grande fête de quartier le vendredi 27 octobre. Dès 17h, danse hip hop et maloya, séga avec Jean Hugues Gaze et concerts de Sista Flo et Sound family feront vibrer le public.

Vendredi également, les musiques de La Réunion seront jouées dans le quartier des Camélias avec des prestations itinérantes positionnées à des endroits fréquentés du public. À la fin de la journée, les habitants sont invités à partager un moment de convivialité et de partage autour de la musique locale et d'un goûter créole en pied d’immeuble à Château Morange.

Enfin, à la Saline les hauts, le parc Muscadier deviendra samedi 28 octobre le parc Willy Dalapa Amana, zarboutan impliqué dans le développement de son quartier et la culture réunionnaise. Un village associatif ainsi que des animations et spectacles y sont prévus dès 9h.

Découvrez le programme complet de la Somèn Kreol à Saint-Denis ici et de Saint-Paul ici.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com