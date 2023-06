La fré i kok dan lé o gran matin

Comme l'annonçait Météo France et après une semaine particulièrement chaude, la fraicheur fait son grand retour à La Réunion et notamment dans les Hauts de l'île. Du côté de la Plaine des Cafres par exemple, il ne faut que trois petits degrés (Photo : Adevo Élevage du volcan)

Il n'y a qu'à voir du côté de l'élevage Adevo du volcan à la Plaine des Cafres pour s'apercevoir que les sols sont gelés.

Fort heureusement, ce froid est comblé peu à peu par un grand soleil matinal.

Des températures qui devraient rester plutôt basses dans les jours à venir, avec, selon les prévisions de Météo France, entre 15 et 18 degrés sur Volcan et Maïdo, de 20 à 22 degrés dans les cirques et de 25 à 27 degrés sur le littoral pour la journée de mercredi 21 juin.

