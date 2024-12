La magie de Noël au chevet des patients du CHU de La Réunion et du GHER

Comme chaque fin d’année, de nombreux partenaires, associations, artistes, et bénévoles se mobilisent pour apporter un peu de réconfort aux patients. Ce sont plus de 20 manifestations de Noël qui ont eu lieu au CHU de La Réunion et au GHER.

"Dans les couloirs des services du CHU, une douce magie s'est installée en cette période de Noël. Les murs se sont parés de décorations plus belles les unes que les autres pour adoucir les moments parfois difficiles pour les patients" écrit le CHU.

Parmi les initiatives qui ont permis d’insuffler l’esprit des fêtes au sein du CHU de La Réunion et du GHER, plusieurs distributions de cadeaux ont enchanté les petits patients.

Des artistes locaux comme Mickaël Pouvin et Clara se sont également impliqués pour offrir des moments musicaux et des animations aux patients et aux personnels soignants.