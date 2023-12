L'est et le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies à partir de 18h

Les derniers préparatifs sont en cours pour cette Saint-Sylvestre, mais la pluie devrait s'inviter aux festivités. Si la matinée est plutôt ensoleillée pour une majorité de l'île, la couverture nuageuse devrait s'épaissir au fil des heures. A partir de 18h, l'est et le sud-est seront en vigilance fortes pluies jaune. "Le temps va se dégrader le soir et la nuit sur une large moitié Est et Nord de l'île, annonçant un réveillon bien humide, arrosé et venté sur ces régions" annonce Météo France. Des orages devraient également s'inviter en mer sur ces régions. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce lundi, le mauvais temps va continuer, avec des averses "parfois de bonne intensité voire même orageuses" sur une large moitié Est dès le début de journée.

Météo France ne prévoit pas de nette amélioration du temps en journée. "Le temps reste maussade sur l'île avec des averses plus fréquentes l'après-midi dans le Sud" annonce le centre météorologique.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com