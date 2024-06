La Possession : le conseil municipal condamne les propos de Johnny Payet

Le conseil municipal de La Possession s’est réuni ce mercredi 19 juin pour examiner 22 affaires. En ouverture de séance, les élus de l’opposition ont dénoncé les propos tenus par le maire de la Plaine des Palmistes et affirmer l’importance du devoir de mémoire du 20 décembre. Une condamnation qui a été adoptée à la majorité par le conseil municipal de La Possession. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

C’est ensuite en présence de l’emblématique Marcelle Puy, championne réunionnaise incontestée d’ultra-trail, originaire de La Possession, que le conseil municipal a repris son cours, pour une délibération peu ordinaire. En effet, si ʺla Reine Marcelleʺ a honoré les élus possessionnais de sa présence, ce n’est pas par hasard... Le nouveau plateau sportif du complexe Youri Gagarine, qui sera inauguré prochainement, portera son nom. Une dénomination qui fait la fierté de la ville et de l’athlète.

Parmi les 20 autres affaires délibérées, il a notamment été voté :

Le contrat de concession passé avec la SEDRE pour la ZAC de Moulin Joli arrivera à échéance en novembre 2026. À cette date, les travaux seront achevés, mais il restera encore des participations constructeurs à encaisser et des terrains aménagés à vendre.

Afin de pallier les difficultés de trésorerie de l’aménageur et de permettre à l’opération de se poursuivre sereinement, il a été voté la création d’un budget annexe spécifique. Ainsi, les opérations financières liées la ZAC de Moulin Joli seront suivies et gérées séparément du budget principal de la ville. De plus, les ventes des terrains aménagés permettront à la ville de devenir propriétaire des biens et de gérer directement ce foncier, assurant une transition fluide et efficace après la fin du contrat de concession.

Ce montage financier, validé par la DGFIP, a été élaboré en concertation avec toutes les parties prenantes (ville, aménageur, créanciers, etc.)

Vanessa Miranville, Maire de La Possession, détaille : « Ce montage est bénéfique à la fois pour la SEDRE, pour la ville et pour nos administrés. Il permettra de générer une économie de près de 400 000€ sur l’opération, ce qui n’est pas négligeable. Pour bien comprendre, il faut savoir qu’aujourd’hui, nous payons des intérêts à la SEDRE.

Récemment, le taux de ces intérêts était encore de 2%, mais le contexte inflationniste a fait grimper ce taux à 6%. En devenant propriétaires, nous ne subirons plus le paiement obligatoire des intérêts à l’aménageur. L’opération sera financée via un crédit à un taux de 3,4%, que nous rembourserons par anticipation, partiellement et sans

pénalité, au fur et à mesure des cessions. »

La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est une préoccupation majeure de la ville de La Possession. Face aux nuisances que cela occasionne, autant d’un point de vue environnemental que financier, les auteurs de ces incivilités seront désormais passibles d’une amende administrative allant de 150€ à 3000€1. Ce montant pourra être majoré sur la base d’un décompte des frais réels engendrés par l’intervention sur les lieux de l’enlèvement des dépôts sauvages.

L’accès à la culture pour tous constitue un axe fort de la politique culturelle de la ville de La Possession. Afin de réduire les inégalités, l’inscription à la médiathèque HEVA sera désormais gratuite pour tous (Possessionnais et résidents d’autres communes), quel que soit l’emprunt souhaité (livres, BD revues, CD, DVD). De même, les retards de retours de prêts et les dégradations de documents ne sont plus soumis à une grille tarifaire. Un système de responsabilité du public s’appliquera dorénavant (exemple : 1

semaine de retard = 1 semaine de suspension de prêt).

Alors que l’inflation se maintient à un niveau élevé et que le coût de production est en augmentation, la ville de La Possession souhaite préserver le pouvoir d’achat des familles. Par conséquent, en dépit de la délibération N°26 du 4 août 2021 qui actait que « l’évolution de l’inflation sera désormais appliquée à la grille tarifaire chaque nouvelle année », les tarifs de la restauration scolaire seront inchangés pour l’année scolaire 2024-2025.

1 Barème de base : 150€ pour une personne physique, 1500€ pour une personne morale.

Si récidive dans les 2 ans : 300€ pour une personne physique, 3000€ pour une personne morale.