La Possession : réouverture de la piste de la Rivière des Galets

La Ville de La Possession annonce la réouverture de la piste de la Rivière des Galets ce jeudi 11 mai 2023. Fermée depuis le 19 janvier 2023, cette porte d'entrée sur le cirque de Mafate avait été endommagée suite a de fortes précipitations. Les 12 kilomètres de piste seront de nouveau praticables par les transporteurs, les mafatais et les touristes ce samedi 13 Mai 2023 à partir de 13h.

Après presque quatre mois d'attente, la piste est à nouveau opérationnelle après un long travail de remise en service.

Pour rappel, une interdiction de transporter plus de cinq personnes à bord des véhicules, chauffeur compris avait était mise en place à compter du 1er janvier 2023. Le transport des passagers dans les bennes n'était pas autorisé non plus.

Le 29 décembre 2022, les chauffeurs de VTC et de nombreux habitants de Mafate bloquaient l’accès à la Rivière des Galets pour manifester contre cette mesure et le préfet de La Réunion avait proposé à la mairie de La Possession de différer l'application de ces règles de sécurité.

