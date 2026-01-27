La Possession : basculement de la circulation sur les voies côté montagne à partir de 20 h

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de mise en œuvre d’enrobé, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne, entre Ravine Lafleur (fin Route du Littoral) et l’échangeur Port Est, de 20h à 5h la nuit du mardi 27 janvier. Par ailleurs, la bretelle d'insertion de l'échangeur Port Est dans le sens Nord/Sud sera fermée à la circulation. (Photo : eg/imazpress.com)