Volcan : l’activité sismique en diminution mais une reprise de l’inflation observée depuis la fin de l’éruption

Suite à l’arrêt de l’éruption le 20 janvier 2026 aux alentours de 5 heures, l’activité sismique sous le sommet du Piton de la Fournaise est en diminution, indique l'Observatoire volcanologique. Une vingtaine de séismes sont actuellement enregistrés chaque jour, un niveau comparable à celui observé avant l’éruption du 18 janvier 2026. Toutefois, "une reprise de l’inflation du sommet est observée depuis la fin de l’éruption". (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ces "séismes sont localisés entre 1 et 2,5 km de profondeur, sous la bordure nord de la zone sommitale", précise l'Observatoire volcanologique.

Des "séismes de type longue période (LP) continuent également d’être enregistrés, généralement associés à des circulations de fluides ou à des variations de pression au sein du système magmatique ou hydrothermal".

L’ensemble de ces observations indique que le système d’alimentation superficiel du volcan demeure sous pression.

"Lors de ces phases de pressurisation, l’activité sismique peut fluctuer d’un jour à l’autre. Ce processus peut se poursuivre pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu’une nouvelle injection de magma ne se produise vers la surface ; il peut également s’interrompre sans conduire à une éruption", précisent les volcanologues.

- La partie basse de l'enclos de nouveau accessible, la partie haute reste fermée -

La partie basse du volcan est de nouveau accessible, annonce la préfecture ce vendredi.

Le système d’alimentation superficiel du volcan restant "sous pression", l’accès à la partie haute de l’enclos et aux grandes pentes reste toujours interdit.





La RN2 et ses abords restent accessibles au public.

- Le Piton de la Fournaise s'est éteint après deux jours d'éruption -

Le Piton de la Fournaise donnait des signes de réveil depuis quelques semaines. Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2926, une forte crise sismique avait conduit la préfecture à déclencher la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est possible est "probable à très brève échéance".

Le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45, il est entré en éruption. Regardez les images de Oliv Idos.

Les équipes de l'OVPF ont pu réaliser un vol, avec le concours de la section aérienne de la gendarmerie et le PGHM. Regardez :

L’arrêt de l’éruption vu notifié par l'Observatoire le mardi 20 janvier 2026 aux alentours de 5 heures.

Cela faisait plus de deux ans que le volcan n'était pas entré en éruption. La dernière datait du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

