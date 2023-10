Triple meurtre à La Possession : veillée mortuaires et cérémonie religieuses organisées pour leur rendre hommage

Ce samedi, une drame a touché La Réunion. Trois personnes ont été tué par un seul et même homme. L'individu a ôté la vie à sa mère, sa cousine et un agent d'entretien. Suite à l'annonce des évènements tragiques survenus le samedi 28 octobre 2023, à La Possession, la municipalité a souhaité informer la population, qu'en mémoire des disparus, veillée mortuaires et cérémonie religieuses sont organisées pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de leur rendre hommage et de partager leur soutien avec les familles. Nous relayons leur communiqué.

En mémoire d'Yvonne et Lorane Bomela

La veillée funèbre a lieu du lundi 30 octobre au mardi 31 octobre 2023, jusqu'à 12 heures, au 40 rue Pablo Neruda, au Case Saint-Laurent, à La Possession.

Une messe est prévue en l'église de Sainte-Thérèse, située au 170 chemin Bœuf Mort, mardi 31 octobre 2023 à 15 heures. La cérémonie sera suivie de l'enterrement au cimetière de La Possession.

La famille de ces deux âmes disparus exprime sa profonde gratitude envers la communauté pour son soutien et son réconfort en cette période de deuil.

En mémoire de Jean-Charles Joé Breda

Une veille mortuaire est actuellement en cours au 1é rue Vincent Scotto au Port. Les proches, les amis et les membres de la communauté sont invités à se recueillir et à lui rendre un dernier hommage.

Une cérémonie religieuse sera organisée ce jour, en l'église de Sainte-Jeanne d'Arc au Port, à 15h30. La présence de tous ceux qui souhaitent honorer sa mémoire est chaleureusement sollicitée.

La ville de La Possession tient également à remercier la communauté pour son soutien et sa solidarité dans cette épreuve qui touche l'ensemble des Réunionnais.