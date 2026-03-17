La Poste annonce la nomination de Gilbert Fichter en tant que directeur Outre-mer de La Poste à La Réunion

La Poste annonce ce mardi 17 mars 2026, la nomination de Gilbert Fichter en tant que directeur Outre-mer de La Poste à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Professionnel reconnu du Groupe, Gilbert Fichter a débuté sa carrière en 1989 avant d’assumer de nombreuses responsabilités managériales au sein du Réseau. Il a exercé des fonctions d’encadrement en régions puis occupé plusieurs postes de direction commerciale régionale, contribuant au développement de La Banque Postale sur différents territoires.

Il a ensuite poursuivi son parcours au siège de La Banque Postale en tant que Directeur du Pilotage Commercial et de la Performance, avant de revenir à des responsabilités opérationnelles dans le Nord, puis d’être nommé en 2022 Directeur National des Supports Opérationnels, coordonnant 1000 collaborateurs au service de la performance opérationnelle de la Branche Grand Public & Numérique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à La Réunion, Gilbert Fichter rencontrera prochainement les postiers et postières, ainsi que l’ensemble des partenaires, acteurs institutionnels et économiques de l’île.