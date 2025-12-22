La Poste : réouverture du bureau de La Possession

Après plusieurs semaines de fermeture, le bureau de poste de La Possession rouvre ses portes ce lundi 22 décembre 2025. Cette fermeture temporaire a permis la réalisation de travaux pour réaménager l’espace commercial et offrir aux clients un accueil dans des conditions optimisées. Nous publions le communiqué ci-dessous

Ces travaux s’inscrivent pleinement dans la politique d’aménagement du territoire menée par La Poste. En investissant dans la rénovation de ses bureaux, La Poste réaffirme sa volonté de :

• maintenir son activité au service de la population,

• contribuer au développement économique des communes et du territoire.

Le bureau de La Possession bénéficie ainsi du programme de rénovation déjà déployé dans plusieurs autres communes : Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, La Saline et Piton Saint-Leu.

Avec ces aménagements, La Poste poursuit son engagement pour :

• améliorer le confort et la fluidité des espaces,

• réduire le temps d’attente,

• et garantir un service de proximité adapté aux besoins des clients.

La Poste reste mobilisée pour accompagner les habitants et les acteurs économiques locaux, en proposant des services accessibles et modernes, au cœur des territoires.