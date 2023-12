La Réunion en post-épidémie de grippe et de gastro-entérite, les cas de Covid-19 en augmentation

Ce vendredi 15 décembre 2023, Santé publique France a publié le point épidémiologique de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. La circulation virale du Covid-19 continue sa progression même si les indicateurs sanitaires avec les passages aux urgences et les hospitalisations se stabilisent. Concernant la grippe est la gastro-entérite, La Réunion est en phase de post-épidémie. Pour la dengue, la circulation reste très limitée. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Une baisse modérée des passages aux urgences était observée en S49 (n = 4 083) comparée à la semaine précédente (n = 4 216). Les passages aux urgences des personnes âgées de 65 ans et plus étaient à la hausse mais de façon modérés entre la S48 (n=808) et la S49 (n=839). Chez les moins de 15 ans, une baisse des passages aux urgences à été observée en S49 (-13%).

La participation du réseau de médecins sentinelles était de 76% en S49 vs 81% la semaine précédente. Le nombre de consultations de ville était à la hausse en S49 avec un nombre de 2 933 consultations en S49 contre 2 553 en S48. Les consultations pour IRA étaient stables en S49 (6,1% vs 6,2% en S48), comme pour la gastro-entérite (2,8% vs 2,8% en S48).

- Mycoplasme Pneumoniae -

Une augmentation inhabituelle de pneumonies à Mycoplasme pneumoniae a été signalée fin novembre à Santé publique France. Au niveau national, les données microbiologiques du réseau RENAL ont montrées une augmentation depuis fin juillet et plus particulièrement, depuis octobre. Au niveau régional, une augmentation marquée des prélèvements positifs à Mycoplasme pneumoniae a été constatée depuis octobre 2023.

• Les investigations au niveau national mobilisent plusieurs partenaires et sources de données (cliniques, microbiologiques, épidémiologiques ; en ville et à l’hôpital)

• Le réseau des réanimateurs sentinelles, les infectiologues, les médecins biologistes hospitaliers (CHU, CHOR et GHER), le réseau des médecins sentinelles ont été informés de la situation et sollicités pour leur retour terrain.

Plus d’informations ici.

Situation au niveau national

Données microbiologiques du réseau RENAL - PCR Mycoplasma pneumoniae

- Augmentation tous âges confondus, depuis fin juillet et plus marquée depuis octobre;

- Multiplication par trois entre S40 et S46, augmentation se poursuivant en S47;

- Niveaux nettement supérieurs à ceux de 2019 (année de référence pré-pandémique);

- Tendance à l’augmentation du taux de positivité.

Données de surveillance syndromique – Passages aux urgences (Oscour) en lien avec un syndrome de pneumopathie

- Augmentation plus marquée pour les 5-14 ans et les 16-49 ans

- Progression des indicateurs sanitaires depuis septembre (S39) s’accentuant depuis fin octobre (S44)

- Niveaux supérieures à 2022 et 2021 chez les 5-14 ans (Figure A)

Des signalements en provenance de plusieurs pays ont également rapportés des augmentations d’infections à Mycoplasma Pneumoniae : Suède, Pays-Bas, Norvège, Irlande.

Situation au niveau régional

Données du réseau des laboratoires hospitaliers (CHU, CHOR, GHER)

- Augmentation marquée des prélèvements positifs à Mycoplasma pneumoniae depuis octobre 2023 (Figure B)

- Niveaux très supérieurs par rapport à 2022 avec 74 prélèvements positifs par PCR en 2023 versus 6 en 2022

- Age médian des cas de 32 ans

Impact sanitaire sur les services hospitaliers réunionnais

- A ce jour, aucune augmentation notable n’a été signalée par les services de réanimations adultes et pédiatriques pour des cas d’infectons à Mycoplasma pneumoniae

- Une augmentation des passages aux urgences (+36% ) pour un syndrome de pneumopathie par rapport à 2022 a été observé chez les 5-14 ans (Figure C).

- Surveillance COVID-19 -

La circulation virale de la COVID-19 est en hausse sur le territoire.

Le taux de positivité (TP) pour la Covid-19 est passé de 9% à 37% entre la S43 et la S49. Cette augmentation concerne toutes les classes d’âges et plus principalement les 15-45 ans et les plus de 75 ans.

Aux urgences, les consultations pour COVID-19 étaient à la baisse en S49 après quatre semaines de hausse continue. En S49, 68 passages ont été recensés vs 75 en S48 soit une baisse de 9%. Les hospitalisations après un passage aux urgences ont été stables avec 22 hospitalisations en S49 contre 24 en S48.

- Covid -

Depuis la semaine 42, une circulation virale de la COVID-19 à un niveau modéré est constatée.

Depuis la forte hausse observée en S44 comparée aux semaines précédentes, le taux de positivité (TP) continue d’augmenter, avec cette fois une hausse modérée en S49 comparée à la S48 (Figure 1). Le TP pour la covid-19 était de 37% en S49 comparé à 33% la semaine précédente. Le taux de dépistage était lui en augmentation, passant de 153 tests pour 100 000 habitants en S48 à 169 tests pour 100 000 habitants en S49, soit une hausse de 10%.

La hausse du TP constatée depuis la S42 concerne toutes les classes d’âges. Cependant depuis la S46, on observe une hausse du taux de positivité principalement chez les 15 à 45 ans et chez les 75 ans et plus (Figure 2). Une hausse du TP est constatée chez les moins de 15 ans avec un TP passant de 10% à 18% entre la S48 et la S49.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montre une augmentation du taux de positivité de la COVID-19 passant de 16% (33 tests positifs /204 tests) à 27% (51 tests positifs/189 tests) entre la S47 et la S48.

Les passages aux urgences pour motif de COVID-19 étaient à la baisse en S49 après quatre semaines de hausse continue. En S49, 68 passages aux urgences pour COVID-19 ont été comptabilisés contre 75 la semaine précédente, soit une baisse de 9% (Figure 3).

Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences pour motif de COVID-19 était stable avec 22 hospitalisations en S49 contre 24 en S48 (Figure 4).

Le nombre de cas grave positif à la COVID-19 était inférieur à 5 en S49.

- Grippe -

Les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal sont stables depuis quatre semaines. En S49, 31 passages aux urgences pour motif de syndrome grippal ont été comptabilisés contre 29 en semaine S48 (Figure 5). Les hospitalisations étaient à la baisse avec 3 hospitalisations en S49 vs 9 en S48. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible en représentant seulement 1% de l’activité totale.

Depuis le début de l’épidémie de grippe, un total de 20 cas graves a été identifié par les services de réanimation parmi lesquels, 17 adultes et 3 enfants. Concernant les adultes, l’âge médian était de 63 ans. L’essentiel des cas graves était représenté par des femmes avec un sex-ratio H/F de 0,18 et 9 cas sur 10 ont présenté au moins une comorbidité. Trois décès ont été notifiés. D’un point de vue virologique, la majorité des cas graves avait contracté une grippe de type A(H3N2).

La surveillance virologique identifie une circulation majoritaire de grippe de type A(H3N2) (Figure 8). Le taux de positivité était à la baisse en S48 avec 8% des tests positifs pour les virus grippaux en S48 contre 12% en S47.

La Réunion reste en phase post-épidémique de grippe.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) était stable avec 6,1% de l’activité totale en S49 contre 6,2% en S48, restant au dessus de la moyenne 2013-2022 (Figure 7).

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient à la baisse en S49 comparé à la semaine précédente (Figure 10). En S49, 68 enfants âgés de moins de 2 ans ont été aux urgences pour une bronchiolite versus 79 en S48 (Figure 10).

Le nombre des nouvelles hospitalisations était également à la baisse en S49 avec 21 hospitalisations contre 34 hospitalisations en S48 (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 17,3% en S49 contre 16,4% en S48.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité au VRS était à la hausse passant de 11% en S48 versus 5% en S47 (Figure 11).

On retrouvait une co-circulation de VRS de type A et de type B (Figure 11). Malgré une augmentation du VRS en S48, La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite à la différence de plusieurs régions de l’Hexagone.

- Gastro -

En S49, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient fortement à la baisse avec 63 passages versus 118 passages en S48, soit une baisse de 47% (Figure 11). Le nombre d’hospitalisations était aussi en diminution avec 10 hospitalisations en S49 vs 15 en S48.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient aussi à la baisse avec une diminution de 54% des passages en S49 (n=37) comparés à la semaine précédente (n=81) (Figure 12). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient également en diminution avec 6 hospitalisations en S49 versus 11 en S48.

En S49, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était de 6,0% contre 11,7% en S48.

La Réunion reste dans un contexte de post-épidémie de gastro-entérite.

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était stable et se situait à 2,8% en S49 (Figure 13). La part d’activité se situait au niveau de la moyenne des années 2013-2022.

- Dengue -

En ce début d’été austral, la circulation reste très limitée et essentiellement cantonnée au sud de l’île (Figure 14). Le fait notable de cette année consiste en le retour du DENV2 après 2 années de présences exclusive du DENV1.

Une légère augmentation du nombre de cas est notée sur les 2 dernières semaines. La situation épidémiologique est suivie de façon à permettre une réponse de lutte anti vectorielle coordonnée.

Le nombre de cas rapporté de syndrome dengue-like chez les médecins sentinelles restait toujours très faible en S49 et en dessous de la moyenne 2018-2022 (Figure 15).

- Mortalité (toutes causes) -

En S47, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 89 personnes. La différence était de 18% comparée à la S46 (n=122). Le nombre de décès observé était inférieur au nombre de décès attendu (n=109).

Chez les plus de 65 ans, en S47, 63 décès ont été observés vs 82 décès attendus. Ce chiffre était à la baisse comparé à la S46 (89 décès observés).

Chez les moins de 15 ans, les décès observés étaient inférieurs au nombre de décès attendus (n= 2).