La Réunion et Maurice vues de très haut

Ce samedi 15 juillet 2023, à 14h02, le satellite Suomi NPP est passé à environ 843 km à l'ouest-sud-ouest de La Réunion. Un évènement marqué par un cliché visible sur les réseaux sociaux montrant les deux îles vues du ciel.

Précédemment connu sous le nom de National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System Preparatory Project et NPP-Bridge, le satellite météorologique Suomi NPP est exploité par la National Oceanic and Atmospheric Administration avec la participation de la NASA et du département de la Défense.

En orbite autour de la Terre, Suomi NPP réalise chaque jour des images de la planète entière. Ce samedi c'est au dessus de l'océan Indien que le satellite a prit un cliché.

La Réunion ???????? et Maurice ???????? vue du ciel... l'image visible du jour depuis le satellite ????️ NPP... le samedi 15 juillet 2023 à 14h02 lors de son passage à environ 843 km à l'ouest-sud-ouest de la Réunion... https://t.co/GbKQZyIZ3w pic.twitter.com/SIqBkHMBGi — Lionel (@meteo_reunion) July 15, 2023

