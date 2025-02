Talents de la e-santé : La Réunion remporte le prix Mon espace santé

Au mois de décembre 2024, au Palais des congrès, à Paris, la campagne de communication Mon espace santé "Lé fasil, aktiv a li" a été récompensée aux Talents de la e-santé. L’ARS La Réunion, l’Assurance maladie et le GCS Tesis, à l'origine du projet, ont été salués "pour la communication et l'accompagnement 100% péï proposés aux usagers réunionnais autour du carnet de santé numérique". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : ARS)

Lors de la 5e cérémonie des Talents de la e-santé organisée par l’Agence du Numérique en santé, La Réunion s'est distinguée en remportant le "prix Mon espace santé" pour la communication et l'accompagnement 100% péï proposés aux usagers réunionnais autour du carnet de santé numérique : "Lé fasil, aktiv a li".

Mon espace santé est déployé à La Réunion par l’ARS La Réunion, l’Assurance maladie et le GCS Tesis, porteur du projet.

Une récompense aux Talents de la e-santé pour la 4e année consécutive

Chaque année, la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) et l’Agence du numérique en santé (ANS) mettre à l'honneur les initiatives innovantes en e-santé, à travers un concours et une cérémonie de remise des prix.

Pour la 5ème édition, le jury composé de membres de l’ANS et de la DNS, et de représentants des usagers, des professionnels de santé, d’établissements, ainsi que des institutionnels et des personnalités du numérique, a examiné 23 projets innovants, apportant des usages concrets sur le terrain.

Plus de 2.600 votes ont départagé les 3 premiers des 9 catégories présentées.

La cérémonie de remise de prix s’est tenue en décembre 2024 au Palais des congrès, à Paris et a récompensé notre campagne de communication péï Mon espace santé "Lé fasil, aktiv a li", conçue spécialement pour La Réunion.

Cette reconnaissance vient couronner un travail d’équipe du GCS Tesis, de l’ARS et de l’Assurance maladie, mené au plus près des Réunionnais depuis plus de deux ans.

D’autres projets de La Réunion, soutenus par l’ARS, ont également été récompensés :

- 2023 : Nouvey, label régional de cybersécurité, porté par Tesis, Prix de la cybersécurité

- 2022 : le projet TéléDIAADE, porté par le Centre de Ressources Autisme La Réunion, Prix de la télésanté

- 2021 : le projet d’imagerie médicale Panorama, porté par Tesis, Prix imagerie

Une campagne avec un slogan créole "Lé fasil, aktiv a li"

Le déploiement régional de la campagne

Le déploiement de Mon espace santé à La Réunion a été initié en 2022 avec une vaste campagne de communication lancée par l’Assurance maladie.

En concertation avec l’ARS et l’Assurance Maladie, le GCS Tesis a proposé une communication régionalisée, incluant le créole et mettant en scène des Réunionnais.

Cette initiative vise à renforcer la proximité (81 % des Réunionnais parlent créole) et à favoriser une meilleure appropriation de l'outil par les habitants. La campagne "Lé fasil, aktiv a li !" s'inscrit dans un double objectif : sensibiliser les citoyens à l'importance de la santé numérique tout en respectant leur identité culturelle.

Cette stratégie de communication a pu être mise en place rapidement en mars 2023, à l’occasion d’une grande campagne de sensibilisation régionale multi-canal : spots radio, TV, campagne digitale, le tout appuyé par des actions de proximité sur le terrain.

Avec un slogan commun, l’identité choisie sur les spots a été déclinée ensuite sur l’ensemble des supports : affiches, flyers, kakémono. Une collaboration avec deux créateurs de contenu réunionnais très suivis, Moustache kréol et Harendra a également permis de faire connaître Mon espace santé.

Objectif : encourager tous les Réunionnais à activer leur profil Mon espace santé et ainsi, être vraiment acteurs de leur santé.

Une communication accessible à tous

Dans le but de toucher des publics spécifiques, notamment ceux éloignés du numérique, le GCS Tesis a collaboré avec l’Institut Régional des Sourds et Aveugles (IRSAM) et son antenne Handitic, pour concevoir un flyer en format Facile à Lire et à Comprendre, visant à sensibiliser les personnes âgées ainsi que celles en situation de handicap.

Par ailleurs, compte tenu des particularités géographiques de La Réunion, et plus précisément du Cirque de Mafate, accessible uniquement à pied, une action de sensibilisation a été menée directement sur le terrain, au plus proche des Mafatais, en intégrant également les professionnels de santé qui les accompagnent.

Grâce à cette communication péï inclusive, l’information autour de Mon espace santé circule auprès de tous les Réunionnais. "Sans intégrer le créole, sans penser à une approche spécifique pour les personnes les plus éloignées du numérique ou dans des zones extrêmement reculées, nous aurions manqué une grande partie de la population à La Réunion" souligne Constance Bravais, coordinatrice régionale Mon espace santé.

Mon espace santé

C’est un service numérique sécurisé en ligne ou sur application mobile, qui permet aux usagers et patients de stocker une copie de leurs documents médicaux et de les partager avec les professionnels de santé en toute confidentialité. Il autorise également la consultation des documents médicaux alimentés par ces professionnels.

Pour en savoir plus et activer votre espace santé : www.monespacesante.fr

Quelques chiffres

Importance du créole

81% des Réunionnais parlent créole

En 2020, 90% des natifs réunionnais considéraient que la langue créole est importante pour l’identité du département

47% des Réunionnais regardent la télévision en créole

Personnes éloignées du numérique

16% des Réunionnais sont en situation d’illectronisme soit environ 105.000 personnes

51% des séniors de La Réunion sont dits "en grande difficulté" face au numérique

Nbre d’habitants dans Mafate : 750 personnes. Ce territoire ne possède pas d’accès par la route et seuls plusieurs sentiers pédestres, plus ou moins difficiles, permettent en quelques heures d’y pénétrer.

Diffusion TV de la campagne péï

Sur les deux grandes chaînes locales : Antenne réunion avec 39,8 % d’audience cumulée et Réunion La 1ère avec 25% d’audience cumulée.

Diffusion sur les réseaux sociaux

Réalisation d’une vidéo humoristique Mon espace santé par deux créateurs de contenu réunionnais très suivis, Moustache kréol et Harendra : 150.000 vues en 2024.