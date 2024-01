La Réunion toujours en épidémie de bronchiolite

La Réunion reste en épidémie de bronchiolite pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024 (semaine 2 de l'année). La circulation virale du Covid-19 poursuit sa diminution, et les indicateurs de la grippe continuent de baisser. Concernant la gastro-entérite, La Réunion reste en phase de post-épidémie avec des indicateurs stables. Les autorités appellent par ailleurs à la vigilance pendant les activités de nettoyage de cour et de jardin après le passage du cyclone, en raison du risque de leptospirose. Nous publions le bilan ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

• Leptospirose

Les fortes pluies liées au passage du cyclone Belal favorisent le lessivage des sols et la contamination des milieux par les leptospires. Il est recommandé d’utiliser des équipements de protections individuels (gants, bottes …) et de protéger ses plaies avant les activités de nettoyage de cour et de jardin, et de les nettoyer à l’eau potable et de les désinfecter après. Il est également recommandé de reporter les activités en eau douce (baignade).

Pour les professionnels de santé, il est recommandé de confirmer biologiquement toute suspicion en cas d’activités à risque de contamination dans les 3 semaines précédant les signes et de déclarer à l’ARS tout cas documenté biologiquement, à l’aide du Cerfa de déclaration obligatoire Une enquête environnementale au domicile de chaque cas est ensuite réalisée par l’ARS afin de documenter leurs expositions à risque et mettre en place les meures de prévention et de gestion adaptées au cas par cas.

• Covid-19

La circulation virale de la COVID-19 poursuit sa diminution en ce début d’année. Le taux de positivité (TP) pour la Covid-19 était à la baisse pour la première fois en S01 après 7 semaines de progression.

En S02, le TP pour la Covid-19 continuait de baisser avec un taux de 21% comparé à 29% la semaine précédente. Cette baisse concernait toutes les classes d’âges. Aux urgences, les consultations pour motif de COVID-19 étaient aussi en diminution avec une différence de 56% entre la S01 et la S02. Les hospitalisations après consultation aux urgences étaient aussi en baisse entre S01 et S02.

• Grippe

En S 02 les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient stables. Les urgences ont enregistré 11 passages pour un motif de syndrome grippal en S 02 contre 10 la semaine précédente. Aucune hospitalisation n’a été enregistrée en S 02 pour motif de

syndrome grippal de même qu’en S 01. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible et représentait moins de 1% d ’activité totale.

La surveillance virologique identifie en S 02 une circulation de grippe de type A(H1N 1). Le taux de positivité était en augmentation avec 10 des tests positifs pour les virus grippaux en S 02 contre 7 en S 01.

Au vu des données épidémiologiques, La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie.

• Epidémie de bronchiolite

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans fluctuent et repartent à la hausse en S 02 comparés à la semaine précédente. En S 02, 71 enfants âgés de moins de 2 ans ont été aux urgences pour une bronchiolite versus 62 en S 01.

Le nombre des nouvelles hospitalisations augmentait en S 02 avec 30 hospitalisations contre 23 hospitalisations en S 01.

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était à la hausse à 19,5% en S 02 contre 14,3% en S 01.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans était stable à 49 en S 02 (vs 50 en

S 01 avec une co-circulation de VRS de type A et de VRS de type B.

La Réunion reste en épidémie de bronchiolite en ce début d’année 2024

