Volley-ball : La Réunion triomphe aux 28èmes championnats des clubs de la zone 7

Ce samedi 2 mars 2024, Les féminines du Saint-Denis olympique volley-ball (Sdovb) et les masculins du Tampon gecko volley-ball (Tgv) ont conquis le titre lors des 28èmes championnats des clubs de la zone 7 de volley-ball qui se déroulait à Madagascar à Antananarivo. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Le Saint-Denis olympique volley-ball (Sdovb) et le Tampon gecko volley-ball (Tgv) ont brillamment remporté leurs finales avec une très grande détermination.



Le Sdovb a écrit une nouvelle page d'histoire en s'imposant face à l'équipe Malgache des gendarmes volley-ball (Gnvb) lors d'une finale époustouflante, remportant la victoire par 3 sets à 0. Cette victoire marque un retour triomphant pour le Sdovb, 12 ans après leur dernier titre dans cette prestigieuse compétition.



Le Tgv, quant à lui, a conservé son titre de champion de la zone en battant également l'équipe malgache des gendarmes volley-ball (Gnvb) sur un score de 3-0, dans une ambiance électrisante avec un palais des sports à Antananarivo quasiment plein.



Les garçons du Sdovb ont également fait honneur à La Réunion en remportant la médaille de bronze une autre équipe malgache.



En plus des victoires par équipe, plusieurs joueurs et joueuses se sont illustrés individuellement, avec notamment Stéphanie Latour du Sdovb qui a été couronnée meilleure joueuse du tournoi dame, et M. Lalabé qui a remporté ce titre du côté masculin.



Les délégations réunionnaises, empreintes de fierté et de succès, rentreront au pays ce dimanche à 19h45, à l'aéroport Roland Garros.



Nous tenons à féliciter chaleureusement toutes les équipes réunionnaises pour leur performance exceptionnelle et à remercier les organisateurs ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement.