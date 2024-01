La gymnase réunionnaise Marine Boyer plante des arbres

Le dimanche 28 janvier 2024, les Capitaines Sport Planète se sont réunies pour la première fois dans le cadre de leur engagement écologique avec la MAIF, au Golf National. En 2019, cette compagnie d'assurance a initié le mouvement "Sport Planète" dans le but de rassembler des acteurs du sport en vue de préserver la planète (Photo : Charles Flautre/MAIF)

En 2024, la MAIF a décidé de s'associer avec sept grandes championnes afin de renforcer son engagement en faveur de l'écologie.

Parmi elles, la Réunionnaise Marine Boyer, médaillée de bronze aux Championnats du monde de gymnastique en 2023 et qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris.

Ce dimanche 28 janvier, une plantation a eu lieu en compagnie de ces sportives, en présence d'enfants de l'école de Golf. L'événement a été précédé d'un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques, permettant aux Capitaines Sport Planète de participer notamment à la fresque du sport responsable initiée par le CDOS des Yvelines.

Marine Boyer, présente à l'évènement a déclaré " A 23 ans, je suis la plus jeune de ce collectif de Capitaines Sport Planète et notre génération a grandi dans la sensibilisation aux enjeux climatiques. Nous avons aujourd’hui un rôle crucial à jouer pour protéger les générations futures. J’ai beaucoup à apprendre et vais tout mettre en œuvre pour être la meilleure Capitaine Sport Planète possible, dans le cadre de ce partenariat inédit pour moi."

