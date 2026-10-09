Saint-Gilles : le village Écoubat a réuni 200 participants pour imaginer le BTP réunionnais de demain

200 participants, 23 exposants, 30 intervenants, des démonstrations, des échanges, des rencontres et de nombreuses solutions concrètes. Le village Écoubat a accueilli ce jeudi 8 octobre 2026, les professionnels du bâtiment et des travaux publics, acteurs de la formation, institutionnels et étudiants au Jardin d’Eden à Saint-Gilles. Nous publions ci-dessous le communiqué

Point d'orgue de cette journée, la 2ème Journée Professionnelle de la Construction a permis de réunir les acteurs du secteur autour des grands enjeux qui façonnent aujourd'hui le BTP à La Réunion.

- Écoubat : passer du discours à l'expérience -

Pensé comme un espace de découverte et de rencontres, le village Écoubat a permis aux visiteurs de découvrir des solutions concrètes et d'échanger directement avec les entreprises, organismes de formation et partenaires mobilisés.

23 stands, expérience immersive en réalité virtuelle, exposition consacrée aux femmes dans le BTP, échanges avec les professionnels et 3 visites de chantier ont rythmé la journée.

"La journée a permis d'aborder aussi bien les préoccupations immédiates des entreprises du BTP que les transformations structurelles qui dessinent l'avenir de la filière. Les visites de chantier organisées avec les partenaires ont également permis de découvrir, sur le terrain, des solutions innovantes et des pratiques adaptées aux spécificités climatiques et environnementales de La Réunion. L'un des enseignements majeurs de cette journée est la capacité du territoire à concevoir et à développer ses propres réponses aux enjeux de la construction durable", déclare Jean-Baptiste Bazot, chef de projet

- La 2ème Journée Professionnelle de la Construction au cœur des échanges -

Après une première édition organisée en 2025, la Journée Professionnelle de la Construction a poursuivi sa dynamique en rejoignant cette année le village Écoubat.

Au fil des tables rondes, les professionnels ont échangé autour de sujets qui touchent directement les entreprises du secteur : sécurité et santé au travail, RSE, performance énergétique, matériaux biosourcés, construction hors-site, préfabrication, impression 3D béton, cybersécurité, recrutement et formation.

La table ronde consacrée au BTP tropical a notamment permis de croiser les regards d'acteurs de l'écoconstruction, de la recherche, de l'enseignement et de l'entreprise autour des solutions permettant d'améliorer le confort et la performance des bâtiments en climat chaud.

"Notre présence au village Écoubat permet de mieux faire connaître notre accompagnement des entreprises du BTP sur les enjeux HSE, de prévention des risques, de santé au travail et de RSE. Notre rôle est de faire le lien entre les exigences réglementaires, les outils existants et la réalité du terrain. L’enjeu est de montrer que la prévention ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais peut devenir un véritable levier de performance pour les entreprises" a dit Doryan Bironda, chargé de mission HSE et RSE.

- Des innovations déjà à l'œuvre -

La journée a également permis de mettre en lumière plusieurs évolutions concrètes des pratiques constructives à La Réunion.

Construction hors-site, préfabrication, impression 3D béton, rénovation, dépose minutieuse et valorisation des déchets ont notamment été au cœur des échanges consacrés aux nouvelles manières de construire.

"Le hors-site constitue une réponse concrète aux enjeux auxquels est confronté le BTP aujourd’hui : construire plus rapidement, avec davantage de maîtrise et en limitant l’impact environnemental des chantiers. À La Réunion, nous avons la capacité de produire localement des structures métalliques destinées à la construction hors-site et de former les professionnels à ces nouvelles méthodes constructives, tout en respectant les directives gouvernementales sur le sujet. Notre participation à ECOUBAT est l’occasion de montrer les solutions qui existent déjà sur notre territoire et dans l’océan Indien, et de contribuer à construire le BTP de demain", ajoute Stéphane Adrien, gérant.

Au-delà des innovations techniques, le village a également placé la question des compétences et de l'attractivité des métiers au cœur de la journée.

Cette rencontre entre le monde de la formation et celui de l'entreprise constitue l'un des enjeux structurants : accompagner les transformations du BTP en développant les compétences adaptées aux réalités du territoire.

"Le Campus Élie se veut un lieu ouvert sur le monde économique, au plus près des jeunes et des réalités du territoire. Après avoir accueilli la première Journée Professionnelle de la Construction l’an dernier, nous souhaitions poursuivre cette dynamique avec la CAPEB, le Rectorat et Écoubat. Ces rencontres nous permettent de mieux comprendre les besoins des entreprises et de faire évoluer nos parcours de formation pour faciliter les passerelles entre formation, insertion et emploi", explique Gervais Boulanger, directeur du lycée professionnel Saint-François-Xavier et directeur adjoint du Campus Élie.

Patrice You-Seen, responsable d’équipe de l’agence France Travail de La Possession précise : "France Travail a vocation à être au plus près des entreprises et de l’écosystème du BTP. Participer à des événements comme le village Écoubat et la 2ème JPC nous permet de mieux comprendre les évolutions du secteur, ses métiers, ses contraintes et ses besoins, afin d’adapter notre accompagnement. Les échanges et conférences de cette journée nous permettent aussi de mieux informer et conseiller les entreprises que nous accompagnons".

- Une dynamique collective pour accompagner la transformation du BTP réunionnais -

"L’enjeu aujourd’hui est de faire entrer davantage l’innovation dans l’artisanat du bâtiment. Les entreprises doivent pouvoir s’informer, anticiper les évolutions technologiques et réglementaires et s’approprier les nouvelles pratiques. C’est tout le sens de cette Journée Professionnelle de la Construction, qui permet de mettre en regard les réalités d’aujourd’hui et les solutions de demain, avec notamment l’apport d’Écoubat. Cette deuxième édition aborde des sujets très concrets pour les entreprises, de la facturation électronique à la cybersécurité, en passant par la construction hors-site, la démolition minutieuse ou encore la féminisation des métiers du BTP", précise Raymond Vaitilingom, secrétaire général de la CAPEB.

À travers ces initiatives, Écoubat entend rapprocher les entreprises, la recherche et la formation, renforcer l’attractivité des métiers et faire rayonner les savoir-faire réunionnais au-delà de notre territoire.

Cette Journée professionnelle de la construction confirme l'importance de réunir les acteurs du territoire pour faire émerger des réponses partagées aux mutations du secteur.

Elle démontre également que la transition écologique du bâtiment constitue une opportunité pour valoriser les compétences locales, développer de nouvelles coopérations et renforcer l'attractivité des métiers.

"Cette journée nous rappelle que La Réunion dispose de savoir-faire, de talents et d'une véritable capacité d'innovation. Notre ambition, avec Écoubat, est de créer des passerelles entre les entreprises, la recherche et la formation pour transformer ces innovations en compétences, en emplois et en perspectives d'avenir. C'est aussi une formidable occasion de faire rayonner le savoir-faire réunionnais au-delà de notre territoire", conclut Jean-Baptiste Bazot, chef de projet Écoubat.