La section Réunion des alumni de Sciences Po Paris organise une conférence

Ce mercredi 13 décembre 2023 à partir de 14h, la section de La Réunion des Alumni de Sciences Po Paris organise une conférence sous forme de table ronde à l’Université de la Réunion (Amphithéâtre AD1Favoreux). Les analyses porteront sur l’interrogation suivante : "Quel est le rôle des institutions dans le développement de la Réunion ?" (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

Pour répondre à cette question, la section Réunion a réuni des personnalités au profil "mixte", des professeurs d’université, des praticiens issus de la fonction publique territoriale et d’État et des responsables politiques. "L’objectif est de proposer une table ronde sur le thème du développement global à travers le prisme universitaire, une approche interdisciplinaire et pragmatique" explique l'organisation.

Seront présents :

- Pr. Ferdinand Mélin Soucramanien, Président de l’INSP (ex-ENA) et de l’AJDOM ;

- Pr. Wilfrid Bertile, Géographe et Homme politique (Ancien Maire, Député, Secrétaire Général de la COI) ;

- M. Jean-Marc Bédier, Préfet et ex-DGS à La Réunion ;

- M. Jean Louis Maillot, DGS de la CIVIS - Administrateur Territorial.

"Le Président de la section locale, Guillaume Govindin Ramassamy, et l’ensemble des membres de la section locale vous invitent à venir assister à cette conférence ouverte à tous les publics ! Une centaine de lycéens qui préparent le concours de Sciences Po Paris seront présents à cet évènement" indiquent les organisateurs.