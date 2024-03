La société d'habitations à loyer modéré de La Réunion a organisé une collecte de déchets

Ce vendredi 15 mars 2024, la société d'habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) a organisé une demi-journée de collecte en bas d'immeubles au Port pour sensibiliser les habitants à favoriser le tri des déchets. En partenariat avec YouGreen, application mobile de gratification du geste de tri. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

La Société d'habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) est ravie de continuer son partenariat avec YouGreen, application mobile de gratification du geste de tri.



L’objectif commun est d’encourager le tri et le réemploi des objets/déchets tout en offrant des récompenses significatives aux locataires de la Shlmr mais pas seulement, l’application est ouverte à tous les habitants de la Cinor et du Territoire de l'ouest - Île de La Réunion TCO.

Depuis 2020, la Shlmr accompagne Neogreen dans le développement de la solution Yougreen, application mobile de gratification de dépôt de déchets. Plus de 17 000 de nos locataires sur les territoires de la Cinor et du Territoire de l’ouest – Ile de la Réunion TCO sont équipés pour favoriser le tri des déchets.



Il suffit de télécharger l’application Yougreen sur votre Appstore/PlayStore.



L'adoption de gestes éco-responsables peut parfois sembler complexe, et c'est dans cet esprit que la Shlmr et Yougreen ont fait preuve de créativité pour faciliter cette démarche.



Cet après-midi, nos locataires du Port, qu'ils soient parents ou enfants, ont été conviés à participer à une série d'activités engageantes :

- Collecte en bas d’immeuble pour sensibiliser les habitants

- Parcours mobilité : Les enfants trient et ramassent les déchets

- B-Bot : Des machines recyclent le plastique en échange de bons de réductions

- Aide à l’installation de l’application et de son utilisation



Quelques chiffres clés :

- 796 bouteilles plastiques collectées soit 36 kg

- 22 batteries de véhicules ramassées

- 62 emballages en verre ramassés et triés

- 33 cartons ramassés et triés

- 5 m3 de papiers et de plastiques ramassés et triés



Cette collecte de déchets a permis :

- Économie de 835 km en citadine

- Économie de 7 966 kg de co2

- 4,5 arbres sauvés en une demi-journée

Un immense merci à tous les participants d'avoir rejoint cette journée ludique et éco- responsable