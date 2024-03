Vigilance fortes pluies et orages en vigueur sur toute l'île à partir de 12h

Ce dimanche 31 mars 2024, Météo France place tout l'île en vigilance fortes pluies et orages à partir de 12h jusqu'à dans la soirée (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Les premières heures de la journée sont relativement calmes avec des nuages cédant même de belles voies de passage aux éclaircies. Au fil des heures, les nuages sont moins conciliants et les averses font leur apparition sur la partie Est et en montagne. Le regain nuageux s'accentue cet après-midi avec des averses localement soutenues et orageuses, préférentiellement en zone de relief: prudence aux abords des ravines, particulièrement en seconde partie de journée", indique Météo France.

"Les températures avoisinent 30°C sur le rivage, un peu plus dans l'ouest", précise les métérologues.

"Le vent est modéré de secteur Est et souffle en rafales voisines de 40 à 50 km/h sur le littoral Nord ainsi que sur le Sud sauvage. La mer est peu agitée, tout au plus agitée de la Pointe au Sel à la pointe des Cascades en passant par Saint-Joseph", souligne les métérologues.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com