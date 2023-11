La vigilance fortes pluies et orages levée sur tout le département

La situation météo s'améliorant sur le département, la vigilance fortes pluies et orages est levée ce dimanche 5 novembre 2023. Après deux jours de fortes pluies sur toutes les régions, une météo plus clémente devrait s'installer au cours de la journée, bien que quelques pluies soient à attendre, notamment dans les hauts et le sud. " (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"L'activité pluvieuse se cantonne sur les régions de Sainte Rose à Saint Joseph en passant par le Volcan. Les cumuls attendus ne nécessitent plus de maintenir la vigilance Orages/fortes pluies" détaille Météo France.

Aucun dégât majeur n'a été relevé pendant cet épisode pluvieux de deux jours. Plus aucune vigilance crue n'est en cours dans l'île.

Ces pluies étaient attendues impatiamment, alors que la sécheresse s'est bien installée dans l'île au cours de l'hiver austral. Les rivières et cascades ont pu reprendre du poil de la bête ces deux derniers jours, notamment dans l'est, regardez :

