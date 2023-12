La vigilance fortes pluies et orages maintenue dans le nord et l'est

La vigilance fortes pluies et orages est maintenue dans le nord et l'est pour la nuit de mardi 19 à mercredi 20 décembre 2023. Elle est levée pour le sud de l'île à partir de 19 heures. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Une amélioration des conditions météorologiques se met en place en soirée sur le territoire" détaille Météo France. "Encore quelques précipitations présentes dans le Sud et le Sud-Est en début d'échéance" sont à prévoir, avant un "retour progressif d'un temps calme sur la majeure partie de l'île"hormis sur la façade au vent qui voit alors l'arrivée de nuages accompagnés d'averses passagères, de la région du Port en direction de la route des laves en passant par Champ Borne notamment".