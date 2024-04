La vigilance jaune vagues submersions reste de mise de la Point des Galets à la Pointe de la Table

L'orage et la pluie toujours présents

Ce lundi 15 avril 2024, les zones littorales sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest - allant de la Point des Galets à la Pointe de la Table restent placées en vigilance jaune vagues-submersion. Et ce, jusqu'à 16 heures. "La houle de sud-ouest est encore de 3 mètres 50 en début de journée mais va s'amortir lentement vers 3 mètres en fin de journée", indique Météo France. La vigilance fortes pluies et orages est également en vigueur jusqu'à la mi-journée (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Un autre élément notable, c'est le vent. Il se renforce tout au long de la journée pour s'établir au Sud-Est sur l'ensemble de l'île avec des rafales entre 50 et 70 km/h sur les côtes exposées", informent les météorologues.

Côté ciel, le temps reste gris avec des averses qui se maintiennent une grande partie de la journée sur la région du Piton de la Fournaise ainsi que sur le sud sauvage.

Ce mardi 16 avril, "bien que la houle s'amortisse, la mer restera forte au sud de la Pointe des Aigrettes jusqu'à la Pointe de la Table avec des creux moyens autour de 2.6 mètres", précise Météo France.

