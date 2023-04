Ladom : la validation des aquis de l'expérience désormais possible

Récemment, le dispositif Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (PMFP) a été ouvert aux demandeurs d'emploi engagés dans un parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE). Nous publions ci-dessous le communiqué de Ladom. (Photo : rb/www.imazpress.com)

La validation des aquis de l'expérience (VAE) constitue la troisième voie d'accès à la certification aux côtés de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. C’est donc pour Ladom, un levier supplémentaire pour favoriser l’employabilité des résidents d’outre-mer.



Ce dispositif bénéficie des mêmes règles d’éligibilité que le dispositif (Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle) PMFP, à savoir qu’il s’adresse aux demandeurs d’emploi d’outre-mer âgés de 18 ans et +, dont les ressources annuelles (quotient familial) n’excèdent pas 26 631 euros. Il prévoit la prise en charge à 100% du titre de transport aérien A/R pour se déplacer dans le cadre de la certification de la VAE, si celle-ci ne peut être réalisée dans la collectivité de résidence.



La certification peut être effectuée en France hexagonale comme dans n’importe quel Drom-Com.



Pour bénéficier de ce dispositif, le demandeur d’emploi devra se connecter sur www.ladom.fr. Il pourra, après avoir vérifié son éligibilité sur notre simulateur, déposer et suivre sa demande en ligne et le cas échéant, contacter un conseiller Ladom.



Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’Ultramarins sont accompagnés par Ladom dans le cadre d’un projet de mobilité. Ils étaient + de 60 000 en 2022.