Lancement de l'opération "tous au compost" jusqu'au 7 avril 2024

Depuis le 23 mars et ceux jusqu'au 7 avril 2024, une opération "tous au compost" est mise en place par le réseau compost citoyen de La Réunion pour inciter les Réunionnais à adopter des pratiques de compostage écoresponsables. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le Réseau Compost Citoyen La Réunion, engagé dans la valorisation des biodéchets et le compostage de proximité, lance un appel à tous les Réunionnais pour adopter des pratiques de compostage écoresponsables.

Avec près de 100.000 tonnes de déchets organiques enfouis chaque année et deux centres d’enfouissement arrivés à saturation, il est impératif de repenser notre gestion des biodéchets. Ces déchets, loin d'être de simples résidus, représentent une ressource précieuse pour les sols. Leur valorisation s’inscrit dans une démarche tant européenne que locale visant à réduire l'impact environnemental et à nourrir durablement les terres.

- Un cadre réglementaire clair -

La loi AGEC impose depuis le 1er janvier 2024 aux collectivités locales (CASUD, CIVIS, CINOR, CIREST, TO) de fournir à chaque citoyen des moyens de tri et de valorisation des biodéchets. Dans un contexte le territoire manque de solutions pour traiter à grande échelle ces déchets, notamment les restes alimentaires comme la viande et le poisson, le compostage de proximité apparaît comme une solution viable et écologique.

Les réunionnais en demande de solutions !

La campagne virale sur les réseau avec le son reggae (grèn locks – compost out déchet ») de moustache kreol et Harenda publié vendredi soir a déjà fait plus de 150k vues et des centaines de commentaires qui demandent des solutions !

Impact et enjeux : les biodéchets représentent 38% de la poubelle des Réunionnais, soit le flux le plus important et potentiellement le plus facile à valoriser. Par un simple geste de tri, chaque citoyen peut contribuer à réduire significativement la quantité de déchets enfouis et ainsi participer activement à la protection de l’environnement. Le compostage offre une seconde vie à ces déchets en les transformant en un amendement de qualité, capable de nourrir les sols et de promouvoir une agriculture durable. Il s’agit d’une pratique accessible à tous, essentielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au traitement des déchets.

Le réseau compost citoyen La Réunion s’engage à accompagner et à former les citoyens au compostage des restes alimentaires, y compris les plus atypiques pour certains, comme le riz, les grains, le cary, ou encore la sauce cary. Il est temps de déconstruire les idées reçues et d’affirmer que "tout ce qui est d'origine organisque se composte". Cependant, pour un compostage efficace et sans nuisance, il est crucial d'utiliser du bon matériel, de bénéficier d’une formation adéquate et d’ajouter du broyat de bois pour équilibrer le compost.

La cuisine du compost : Le compostage, c’est un peu comme la cuisine. Pour réussir une bonne recette, il faut disposer des bons ingrédients, du bon matériel, et bien sûr, savoir comment les utiliser. Dans cette "cuisine du compost", les biodéchets et le broyat de bois sont nos ingrédients, les composteurs et le petit matériel de retournement nos ustensiles, et la formation notre recette « secrète ». Chacun peut devenir un chef du compost, capable de transformer les restes de son repas en un festin pour la terre. Ensemble, cultivons cette pratique traditionnelle qui nourrit le sol qui nous nourrit en retour.

Le compostage ne se limite pas aux seuls résidents disposant d'un jardin ; des solutions existent également pour les habitants en milieu urbain, comme le compostage collectif ou de quartier. En outre, l'adoption de cette pratique s’inscrit pleinement dans les objectifs des plans locaux de prévention des déchets ménagers assimilés (PLPDMA) validés par les EPCI de l'île et le plan régional de prévention des déchets (PRPGD) en cours de validation par la Région.

La période du 23 mars au 07 avril 2024, marquée par l’opération "Tous au compost", est une occasion pour les Réunionnais de s’engager et de découvrir le potentiel du compostage. Chacun est invité à rejoindre ce mouvement et à contribuer à la préservation des sols et à la réduction de son impact environnemental.