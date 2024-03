France-Travail : lancement de la semaine des métiers du maritime et du fluvial

France Travail organise, du mardi 2 au vendredi 5 avril 2024, la 8ème édition de la semaine des métiers du maritime et du fluvial avec le soutien du secrétariat général de la mer, l’ensemble des entreprises regroupées au sein du Cluster maritime français, la Marine nationale et le CINav (Campus national des industries de la mer). Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

L’objectif de cette semaine est de mettre en avant les opportunités d’emploi et de formation de la filière et améliorer sa visibilité. La semaine est aussi l’occasion de sensibiliser le public aux nouveaux métiers qui se sont créés ou qui ont tendance à émerger.



Avec l’un des plus grands domaines maritimes au monde, la France dispose d’un potentiel de développement économique majeur et des besoins en recrutement importants. Ce potentiel est aujourd’hui renforcé par des secteurs en fort développement comme les énergies maritimes renouvelables, les biotechnologies bleues ou le génie écologique côtier.



L'ambition est de doubler d’ici 2030 le nombre d'emplois dans le cadre d’un plan derelance pour soutenir notamment le développement des emplois et des compétences de la filière et promouvoir les métiers de la mer.



Plus de 900 métiers sont considérés comme maritimes, fluviaux et littoraux avec de forts potentiels en recrutement selon les régions et les zones littorales. Ces métiers comprennent trois grands groupes : les activités maritimes en mer (pêche et aquaculture, navigation maritime, travaux en mer), les activités maritimes et fluviales sur terre (services portuaires, construction et maintenance navales, transformation des produits de la mer...) et les services liés à la mer (hôtellerie-restauration balnéaire, activités et loisirs littoraux...).



A La Réunion, entre janvier et décembre 2022, 700 offres d’emploi en lien avec les activités maritimes ont été déposées auprès de Pôle emploi devenu France Travail. Des emplois en hausse par rapport à la même période de l’année précédente (+11 % dans la filière).



2 150 demandeurs d'emploi sont comptabilisés à La Réunion en catégories ABC dans la filière maritime, en moyenne sur 12 mois en 2022. Sur un an, ce nombre s'inscrit en retrait de 5,2 %. Parmi eux, 300 recherchent un métier dans les activités maritimes en mer et 1850 dans celles sur terre.



Les entrées en formation dédiée à l’économie bleue s’élèvent à près de 650 en 2022. Plus de 9 entrées en formation sur 10 concernent le domaine des activités maritimes sur terre : services portuaires et nautiques (71%), construction et maintenance navale (14%), R&D et ingénierie maritime (9%).



Au cours de cette 8ème édition de cette semaine nationale, 4 événements et animations seront proposés par France Travail La Réunion et ses partenaires, les établissements publics et les entreprises.