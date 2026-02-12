Armement, sections spécialisées... : le 2e RPIMa présente son régiment et son contrat opérationnel

Ce jeudi 12 février 2026, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, Mikaël Quimbert, nouveau préfet des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) et Rostane Medhi, recteur d’académie, ont été accueilli à la caserne chef de bataillon (CBA) Dupuis par le colonel Vincent Lehmuller, chef de corps du 2e RPIMa, pour une présentation du régiment et de son contrat opérationnel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos ADJ Laurent 2e RPIMa)

Les démonstrations dynamiques et statiques (ateliers techniques, armement, sections spécialisées, etc) organisées sur la place d’armes ont permis aux autorités de se familiariser avec la composition et les capacités du régiment parachutiste, lesquelles lui permettent de réaliser l’ensemble de ses missions notamment en terme de souveraineté, de coopération régionale et d’assistance aux populations dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP).

Parallèlement, les autorités ont pu rencontrer les élèves des trois classes défense et sécurité globales (CDSG) conventionnées avec le 2e RPIMa. Présents pour un circuit d’ateliers découvertes, la cinquantaine de collégiens et lycéens des établissements Saint-Charles, Les Tamarins et Marcel Goulette se sont intéressés à l’histoire des troupes de marine auxquelles appartient le régiment, aux différents armements et jusqu’aux aspects techniques du saut parachutiste militaire d’aujourd’hui.

"Cette matinée, témoin de la solide cohésion entre les partenaires institutionnels, aura également contribué à la mise en valeur du lien Armée-Nation à travers les fructueux échanges entre les marsouins parachutistes et les jeunes scolaires", explique le 2e RPIMa.

Pour rappel, le 2e RPIMa, basé à Pierrefonds, à Saint-Pierre, est le seul régiment parachutiste d’outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des Fazsoi à La Réunion.