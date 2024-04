Le conseil d'administration de l'Agence régionale de la Biodiversité en visite à Salazie

L'Agence Régionale de la Biodiversité de l'île de La Réunion (ARB), présidée par Éricka Bareigts, vice-présidente de la Région Réunion déléguée à la biodiversité, a organisé ce jeudi 11 avril une matinée pour les membres de son conseil d'administration. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ARB)

“Nous souhaitons que l'ARB soit un outil au service de l'ensemble du territoire. C'est pourquoi nous avons collectivement fait le choix de délocaliser nos conseils d'administration et d'organiser des séquences de proximité pour nos membres.”

Après une première sortie le mois dernier consacrée aux cours d'eau de Sainte-Suzanne et à la découverte des lieux de nichage des papangues, la séquence du jour a démarré par une visite de terrain à proximité de Mare à Poule d'Eau dans le cirque de Salazie, haut lieu de la biodiversité locale.

Les membres ont pu découvrir grâce aux interventions du Parc National et de l'Office National des Forêts une partie de l'histoire géologique et forestière du Piton d'Anchaing. Culminant à 1 356 m d'altitude, le Piton d’Anchaing surplombe le centre du cirque de Salazie et relève des « Pitons, cirques et remparts ». La préservation de la biodiversité et des paysages et l’intérêt culturel (lieu de marronnage) en font un enjeu régional d’importance.

La CIREST représentée sa 8e vice-présidente Monique Tacoun a par la suite présenté son plan de gestion de Mare à Poule d'Eau, récemment envahie par des laitues d'eau. La dernière séquence était consacrée au Conseil d'Administration de l'ARB qui s'est tenue dans la salle du conseil municipal de Salazie. La feuille de route de l'année 2024 et son budget ont été validés à l'unanimité.

Créée officiellement le 26 avril 2023, l'Agence se développe de façon progressive, notamment depuis l'arrivée de Karine Pothin, ancienne directrice de la réserve marine, à sa tête. L'ARB porte l'ambition de coconstruire et d'harmoniser les politiques conservation des écosystèmes uniques de notre île.

À travers une série d'actions sur le terrain, l'ARB affirme son engagement inébranlable en faveur de la biodiversité locale. À la demande des membres, cette initiative audacieuse a pour vocation de se répéter aux quatre coins de l'île. Elle s'inscrit dans une stratégie de rapprochement des acteurs locaux des politiques de biodiversité. Les partenariats avec les acteurs locaux comme le Rectorat ont ainsi vocation à se concrétiser.