Le Crédit Agricole de La Réunion rejoint le label "Nou La Fé"

Le Crédit Agricole La Réunion – Mayotte annonce ce lundi 9 février 2026, sa labellisation "Nou La Fé", marque collective portée par l’ADIR (Agence de développement et d’innovation de La Réunion), dédiée à la valorisation de la production locale et des savoir-faire du territoire.

Le label Nou La Fé, porté par l’ADIR, valorise depuis 15 ans la production locale réunionnaise, tous secteurs industriels confondus. Face à la diversité des savoir-faire du territoire et à la mondialisation des marques, il est devenu un repère essentiel pour les consommateurs.

Aujourd’hui adopté par 51 entreprises, il distingue les produits, services et initiatives pensés ou fabriqués à La Réunion. L’ouverture récente du label aux entreprises de services marque une étape importante, confirmant leur rôle structurant dans l’économie locale.

Nou La Fé poursuit une double mission :

• Encourager la consommation locale grâce à un logo facilement identifiable.

• Valoriser l’engagement des entreprises en matière d’emploi, de responsabilité sociétale et de dynamisme économique.

Reconnu et apprécié des Réunionnais, le label incarne un symbole de confiance et de fierté territoriale.

Le Crédit Agricole La Réunion – Mayotte occupe une position centrale en tant que premier financeur de l’économie locale. Cette place de leader local, assumée et singulière l’a conduit, naturellement à déposer sa candidature au label Nou La Fé, reconnaissant ainsi son engagement et son rôle moteur au sein du territoire tant au plan économique, social que sociétal, avec l’engagement de ses 180 administrateurs, représentants de la société civile et ses 900 collaborateurs.

Un engagement naturel pour le Crédit Agricole La Réunion – Mayotte - labelisé par le dispositif

En rejoignant Nou La Fé, le Crédit Agricole La Réunion – Mayotte confirme son ambition : soutenir durablement l’économie locale et accompagner celles et ceux qui façonnent le territoire.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans sa mission de Banque Coopérative et Mutualiste, fidèle à ses principales valeurs : Responsabilité, Proximité, Solidarité. Elle renforce également son rôle auprès des entreprises, des entrepreneurs, des institutions et des associations qui œuvrent pour un développement économique durable, résilient et créateur d’emplois.

Nous avions d’ores et déjà intégré l’ensemble des critères exigés par le label dans nos pratiques.

"Ce partenariat avec le label Nou La Fé traduit concrètement notre engagement en faveur de l’économie et de la société réunionnaise. C’est légitime pour nous d’avoir été labellisé par Nou La Fé, au regard du fait que nous sommes la seule banque de plein exercice de l’île où toutes les décisions se prennent ici sur notre territoire. C’est la singularité de notre modèle bancaire. En tant que Premier contribuable de l’île et fervent défenseur de l’emploi local, au Crédit Agricole, 100 % de l’épargne confiée par les Réunionnais est transformée en crédits à La Réunion pour accompagner le développement du territoire et l’ADIR peut compter sur le Crédit Agricole pour assurer la diffusion du "Nou la fé" comme aucun autre acteur ne pourra le faire !", déclare Didier Grand, directeur général de Crédit Agricole La Réunion – Mayotte.

- ADIR et Crédit Agricole : une alliance pour accélérer la dynamique locale -

L’ADIR souligne l'importance d'un partenariat fondé sur les valeurs communes :

• Promotion de la production locale,

• Soutien aux initiatives économiques,

• Renforcement de la souveraineté territoriale.

Cette collaboration illustre la volonté collective des acteurs économiques de fédérer, encourager et valoriser le “faire local”.

- Une collaboration qui se déclinera sur le terrain -

Ce partenariat donnera lieu à différentes actions de communication et de valorisation, visant à renforcer la visibilité du label "Nou La Fé" et à sensibiliser le public à l’importance du développement économique local.