Le Département réagit au mouvement de grève de l’organisation syndicale SNT – SAMFFA

Ce jeudi 29 février 2024, une grève a été organisée par l’organisation syndicale SNT (syndicat national des territoriaux) – SAMFFA ( syndicat des assistants maternels, assistants familiaux et des accueillants familiaux à la Réunion), les syndicats représentatifs au Département de la Réunion qui dénoncent un "épuisement professionnel" des agents. Le Département indique dans un communiqué regretter "ce mouvement, d’autant que cette organisation syndicale a été reçue par la Direction Générale et les services le mardi 27 février 2024 et des réponses ont été apportées sur l’ensemble des points évoqués." Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

Le Département déploie en effet de façon permanente les actions nécessaires afin de préserver un dialogue social de qualité au sein de la collectivité, conformément à la charte de dialogue social signée avec l’ensemble des organisations syndicales.

Certains chantiers figurent déjà dans le calendrier social de cette année. Le format des discussions par le biais de réunions techniques a d’ailleurs été approuvé lors d’une rencontre le 26/02/2024 avec l’ensemble des organisations syndicales.

D’autres sujets concernent des problématiques réglementaires sur lesquelles la collectivité a d’ailleurs déjà eu l’occasion de sensibiliser les institutions nationales à l’exemple du Complément de traitement indiciaire (CTI) ou encore des quotas de promotion.

Enfin, d’autres dispositifs sont déjà en cours de mise en œuvre, à l’image du plan de formation des agents de la collectivité validé par la commission permanente en décembre 2023, après un avis favorable à l’unanimité du

comité social territorial (CST).

Naturellement, la collectivité entend poursuivre toutes les démarches engagées en matière d’amélioration continue de la situation des agents et des dispositifs mis en œuvre, dans le cadre d’un dialogue social constructif avec l’ensemble des organisations syndicales.