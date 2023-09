Le El Fest Réunion revient ce week-end pour une deuxième édition

Le festival El Fest Réunion revient ce week-end pour une deuxième édition dédiée aux musiques alternatives. Rendez-vous le samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 pour un weekend de rock, de métal, mais aussi de techno, à Sainte-Anne. Des animations sont aussi prévues pour les petits et les grands. Au programme : lancer de hache, stand-up et ateliers musicaux pour les plus jeunes.

Le samedi vous pourrez retrouver Nightshades, JAWS Psychobilly, The Rocker Coasters, Oxymore, The Hill Is Burning, Darwin Is a Monkey, Behind Our Reflections et Loki Lonestar (& Fatal Event Team) sur scène.

Un after techno est aussi prévu avec Instru' Mentale (Sapoak), Dj Pax (Bugal'n'Noise), Najja (Mayagik tribe), Baba Ganoush et Kalou (WPF)



Pour le dimanche, EZ and The Mango Acid, Dodo Dancer, Kilkil, ORYA, BlackPool, Monoï et The Lady And the Punks rythmeront la journée.



A noter qu'un bar et de la restauration seront disponibles sur place. Il sera aussi possible de camper sur place.

Lire aussi : Musique : le métal péi a conquis ses lettres de noblesse

Early Tickets : épuisé

2nd phase : 22€ (Pass 2 jours)

Pass Dimanche : 10€

Sur place : 25€

La billetterie est ici



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com