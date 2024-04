Le Festival Cirk Pei revient à L'Etang-Salé

Le chapiteau du Festival Cirk Pei se dressera au cœur de la forêt de l’Etang Salé, du 19 au 21 avril 2024, pour accueillir la cinquième édition de l'événement. Organisé par l'association "École de cirque peï", ce festival promet trois journées débordantes de spectacles, d'ateliers et de concerts, destinés aux petits comme aux grands. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Depuis sa création en 2019, le Festival Cirk Pei s'est érigé en un espace de convergence entre les pratiques circassiennes amateurs et professionnelles. Cet événement vise à valoriser le travail des adhérents de l'association École de Cirque Pei, tout en offrant une programmation diversifiée comprenant des créations réunionnaises en collaboration avec d'autres écoles de cirque de l'île.

"Le cirque, héritage de la culture populaire, prône des valeurs fondamentales telles que le partage, le respect et la mixité sociale", explique Philippe Westrelin co créateur du festival avec Benjamin Lissalt et Lucas Boccadifuoco.

Le Festival Cirk Pei s'engage à préserver ces valeurs à travers ses choix de programmation et de politiques tarifaires. Le public pourra participer pendant ces trois jours à des ateliers de cirque (jongle, cerceau, foulard, échasses, équilibre, jonglerie…) et assister à des spectacles amateurs et professionnels.

Spectacles professionnels :

• Compagnie Ailes Koz présente "Vulvcanik" : une conférence aérienne gesticulée explicite mais pas vulgaire !, une exploration audacieuse des frontières entre art et performance.

• Circus Nout Péï offre "Les 4 pieds du chapeau", un spectacle interactif mêlant clowneries et arts du cirque, promettant des éclats de rire et des moments de grâce.

• Le Collectif Cirké Craké propose "Les souliers rouges", un spectacle tragi-comique dansé qui dépeint l'addiction aux réseaux sociaux, aux vêtements, à la danse, dans une mise en scène captivante.

• Compagnie ZOPIOK présente "Mokado", un spectacle familial mêlant magie, mentalisme et cirque, un voyage enchanteur où l'impossible devient réalité.

• Schtrockbèn Cie ravira les tout-petits avec son spectacle "Ti velu i lé pas content", son personnage attachant et ses aventures Rock’N Rollesques au pays des émotions.

• Enfin, le Collectif Cirké Craké et la Compagnie Emovere présenteront "SI’’ON ?", une performance artistique originale et percutante explorant les méandres de la communication et de la relation humaine.

Afin de garantir une expérience optimale, les spectacles professionnels seront présentés sous chapiteau et accessibles sur réservation, avec un tarif fixe.Tout au long de ces trois jours, une programmation d’impromptus, d’ateliers circassiens et autres réjouissances seront proposés à prix libre au coeur du jardin du Blue Bayou.

En parallèle des représentations circassiennes, le Festival Cirk Pei réserve également une place de choix à la musique. Trois soirées vibrantes sont prévues, avec des artistes tels que Black Rover Sound System, Balkan Konect Réunion et le grand bal de clôture dimanche soir animé par Polyrythmo.

Enfin, conscient de l'importance de la préservation de l'environnement, le Festival Cirk Pei s'associe à l'association Ekopratik. Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de faire réparer leurs appareils électroniques endommagés lors du Réparali Kafé le 20/04/2024 (13h-17h) sur le site du festival

Le Festival Cirk Pei s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du cirque du 19 au 21 avril dans la forêt de l’Étang Salé.

