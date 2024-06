Le Karfour Agricole revient à Piton Saint-Leu

Le Karfour Agricole, un événement pour fêter l'agriculture et découvrir les produits locaux, revient pour une deuxième édition. Organisé par l'Association des Agriculteurs de Saint-Leu, l'événement se déroulera les 5, 6, 7 juillet prochains sur la Place du Foirail à Piton Saint-Leu. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Au programme de cette année :

- Ateliers : apprenez à faire du fromage, du pain réunionnais, des tisanes...

- Débats : rencontrez des agriculteurs, des élus et des experts pour discuter de l'avenir de l'agriculture à la Réunion

- Vente de produits du terroir

- Spectacles : profitez de spectacles de danse et de musique

- Concerts : de nombreux artistes avec entre autre Lumière Family, Jean-Roland Miquel & Invités, Joe Persée & GounzoBand, Ti Manyel, Kaf Malbar, Bwa D'Nef Inn, Héritaz Maloya.

- Animations : participez à des jeux traditionnels, des manèges et des animations pour toute la famille.

- Messe des Agriculteurs

- Bal de la 3ème Jeune



L'entrée est libre et gratuite.