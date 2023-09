Aujourd'hui, lundi 18 septembre 2023 , Matante Rosina prévoit une journée ensoleillée avec quelques nuages épars. Les températures seront agréables, avec des maximales autour de 28°C sur les côtes et un peu plus frais à l'intérieur de l'île. Le vent sera généralement léger, venant de l'Est, avec des rafales occasionnelles le long des côtes Est et Ouest. (photo rb/www.imazpress.com)