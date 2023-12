Le nouveau traitement contre la bronchiolite disponible dans les maternités de La Réunion

Sur la période 2022-2023, 1.787 enfants de moins de 2 ans ont été hospitalisés pour bronchiolite à La Réunion. Les épidémies de bronchiolite sont généralement observées dans l’île pendant la saison chaude, de novembre à mars. Cette maladie, très contagieuse, peut être évitée grâce à un nouveau traitement préventif : depuis cette semaine, le nirsevimab (Beyfortus®) est proposé dans les maternités afin de réduire le risque d’infection chez les nourrissons. Ce traitement vient en complément des gestes de prévention qui restent essentiels pour limiter la propagation de la bronchiolite. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Souvent bégnine, la bronchiolite peut être très grave, entrainant parfois une hospitalisation en réanimation pédiatrique. Le nouveau médicament nirsevimab (Beyfortus®) va permettre de protéger les nouveau-nés et les nourrissons contre le virus responsable de la maladie.

Ce traitement préventif (anticorps monoclonaux) va empêcher le virus de la bronchiolite d’infecter l’organisme des bébés. Il protège les nouveau-nés et les nourrissons en quelques jours après l’injection et pendant au moins 5 mois.

Ce traitement est disponible dans les sept maternités de La Réunion :

- Centre Hospitalier Universitaire Nord

- Centre Hospitalier Universitaire Sud

- Centre Hospitalier Ouest Réunion

- Groupe Hospitalier Est Réunion

- Clinique Durieux

- Clinique Sainte-Clotilde

- Clinique Les Orchidées.

Il sera proposé aux parents pour les nouveaux nés, avant leur sortie de la maternité.

La campagne d’immunisation contre la bronchiolite a démarré dans l’hexagone en septembre 2023, et a connu un vrai succès. Elle démarre plus tardivement à La Réunion car les épidémies ne sont pas observées au même moment (période saison chaude à La Réunion).

À ce jour, les taux d’adhésion à ce nouveau traitement préventif dépassent les 60%, et atteignent même 80% dans certains établissements.

- Des gestes de prévention à adopter par les parents et l’entourage des bébés -

Pour éviter la contamination, des gestes de prévention simples sont à adopter par les parents et l’entourage des bébés :

• Se laver les mains avant et après chaque change, tétée, repas ou câlin ;

• Aérer régulièrement l’ensemble du logement ;

• Porter un masque en cas de rhume, toux ou fièvre ;

• Eviter d’emmener son enfant dans les endroits publics confi- nés ;

• Ne pas partager ses biberons, sucettes ou couverts non lavés ;

• Ne pas fumer à côté des bébés et des enfants.

L’allaitement maternel permet une protection des bébés allaités.

- La bronchiolite -

Comment se transmet la maladie ?

La bronchiolite est une maladie respiratoire épidémique. Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux et par les mains. Le virus reste également sur les objets (jouets, tétines, “doudous”).

Elle touche principalement les enfants avant l’âge de 2 ans. Souvent bégnine, elle peut être très grave, entrainant parfois une hospitalisation en réanimation pédiatrique. 2 à 3 % des nourrissons de moins d’un an sont hospitalisés pour une bronchiolite sévère chaque année. La majorité des enfants hospitalisés sont des nourrissons de moins de 6 mois, sans facteur de risque.

Quels sont les symptômes ?

• La bronchiolite débute par un simple rhume (nez bouché ou qui coule) et une légère toux.

• Puis, la toux est plus fréquente, la respiration peut devenir sifflante.

• L’enfant peut être gêné pour respirer et avoir du mal à manger et à dormir.

• Il peut avoir de la fièvre.

Le rhume de l'enfant et de l'adulte peut être à l'origine d'une bronchiolite chez le nourrisson.

En cas de gêne respiratoire et de difficulté à s’alimenter, il faut consulter rapidement son médecin.

En cas de doute, ou en cas de signes de détresse respiratoire, appelez le 15.

Retrouvez toutes les recommandations dans le dépliant : "Votre enfant et la bronchiolite"