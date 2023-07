Le Port accueille la Street Workout Réunion Cup

Suite aux pré-qualifications qui se sont déroulées à Saint-Denis et au Tampon en mai et juin, les 16 meilleurs athlètes de street workout freestyle réunionnais s’affrontent ce dimanche au Port pour la Réunion Cup 2023. Organisé par l’association Bek la barre l’événement se déroule de 9h à 18h au parc de Street Workout du Port. Les sportifs tentent de se qualifier pour le championnat du monde Freestyle Le championnat de France Set & Reps et la coupe de France Freestyle (Photo sly/www.imazpress.com)

Les sportifs s'affront pour les qualifications pour le championnat du monde Freestyle World Street Workout and Calisthenics Federation à Riga en Lettonie du 22 au 26 août, le championnat de France Set & Reps Fédération nationale de Street Workout Calisthenics à Paris le 24 septembre, et la coupe de France Freestyle Fnswc à Saint-Pierre le 15 novembre. Regardez :

