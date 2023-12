Le premier système de la saison cyclonique en cours de formation près du Mozambique

Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion (CMRS) de La Réunion annonce ce samedi 30 décembre 2023 amorcer le suivi de la Perturbation Tropicale n°01, premier système de la saison 2023-2024 sur le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Il est en cours de formation près des côtes du Mozambique, au large de Beira. La première tempête de la saison pourrait se former d'ici dimanche soir ou lundi. Elle serait alors nommée Alvaro (Capture écran Mtotec)

"Ce système devrait traverser le canal du Mozambique d'ouest en est d'ici mardi matin tout en se renforçant graduellement. Selon les prévisions actuelles, il pourrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée avant de toucher terre sur la côte ouest de Madagascar entre lundi soir et mardi. La prévision reste néanmoins assez incertaine en termes de chronologie et d'intensité" détaille Météo France.

Météo France

"Ce système apporte déjà de fortes pluies depuis hier vendredi et jusqu'à ce samedi sur le Mozambique. Le risque de pluies intenses et aussi de vents forts devrait ensuite concerner Madagascar à partir de lundi, en particulier sur les provinces de Morondava et de Toliara. Les habitants des zones concernées sont donc invitées à suivre de près l'évolution des prévisions" ajoute le centre météorologique;