Joadel Geneviève Gardoque et Elouan Chouikh-Barbez : champions du monde de beach-volley

La Réunion en lèr grâce à la victoire exceptionnelle de Joadel Geneviève Gardoque, premier Réunionnais et de son coéquipier Elouan Chouikh-Barbez à décrocher le titre du plus haut niveau mondial au Tournoi Elite 16 de beach-volley à Itapema au Brésil ce 12 décembre 2025. La Région Réunion adresse ses félicitations aux champions. Nous publions la publication de la Région Réunion. (Photo: Région Réunion)

Joadel Geneviève devient le premier Réunionnais à décrocher un titre de cette envergure, et le duo n’est que la deuxième paire française à inscrire son nom au palmarès d’un tournoi Elite 16, le plus haut niveau mondial de beach-volley.