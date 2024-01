Le Secours Catholique vient en aide aux quartiers les plus touchés

Le Secours Catholique Réunion déploie ses bénévoles dans le Nord-Est et le Sud de l'île après le passage dévastateur du cyclone Belal. Activant son dispositif urgences le mardi 23 janvier 2024, l'association a fait intervenir une trentaine de ses bénévoles pour soutenir une centaine de familles dans les quartiers les plus touchés. Au-delà de l'aide matérielle, l'accent est mis sur l'écoute et le soutien moral. L'action s'achèvera à la fin de la semaine du 2 février 2024. (Photos : Secours Catholique)

Suite au passage du cyclone Belal, le Secours Catholique a mobilisé ses bénévoles afin de venir en aide aux personnes touchées par le météore.

Le dispositif Urgences du Secours Catholique Réunion a été activé dès le mardi 23 janvier. Dans le cadre du plan ORSEC, le Secours Catholique est en effet appelé à intervenir en second plan, "une fois que tous les autres sont partis", selon un responsable. Une trentaine de bénévoles s’est mobilisée dans le Nord-Est et le Sud de l’île pour aller à la rencontre des familles dans les quartiers les plus touchés : Sainte-Suzanne, Salazie, Ilet Coco (Saint-Benoît), La Plaine des Cafres, La Plaine des Palmistes, La Montagne, Saint-François.

En tout, les bénévoles de l’association ont rencontré une centaine de familles qui ont pu recevoir une aide matériel (bons alimentaires, rachat de meubles, électroménagers, …) et, surtout, bénéficier d’une écoute et d’un soutien moral.

Certaines familles ont été orientées vers les collectivités afin de pouvoir bénéficier d’aides spécifiques auxquelles elles peuvent prétendre. "Nous nous sommes ainsi rendu compte que beaucoup de personnes en précarité ne connaissent pas leurs droits et sont laissées pour compte par la société", confie la présidente.

Le cyclone a aggravé les difficultés quotidiennes de ces personnes mais les problèmes étaient déjà là bien avant, qu’ils s’agisse de souffrances morales (solitude, maladie, éloignement familial etc.) ou matérielles (habitation insalubre, infiltrations…). "Nous n’avons pas de baguette magique, mais nous pouvons au moins alerter sur ces situations et accompagner les victimes", rapporte une bénévole.

Certaines familles rencontrées n’ont malheureusement pas encore été prises en charge par les collectivités. Le Secours Catholique continue sa mission d’aide aux personnes les plus défavorisées afin de "faire rayonner la charité pour une société plus juste et fraternelle".