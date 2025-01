Les créations d’emplois encore au ralenti au 3ème trimestre 2024

Fin septembre 2024, 293.700 personnes étaient salariées à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Pour la deuxième fois à La Réunion depuis la crise sanitaire, le secteur privé perd des emplois : 350 de moins 3ème trimestre. Ainsi, fin septembre, les créations d’emplois sont à nouveau au ralenti. La hausse des effectifs dans le secteur public est compensée par cette baisse dans le privé. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee (Photo : www.imazpress.com)

En particulier, l’emploi baisse encore dans la construction, en lien avec un recul de la construction de logements. L’évolution de l’emploi est morose dans les autres secteurs, et les créations d’entreprises reculent. Seuls les services non marchands créent des emplois.

La fréquentation des hébergements collectifs touristiques affiche une hausse au mois ’août. Dans ce contexte, le chômage concerne 17 % de la population active.

- Des créations d’emplois en baisse dans le privé, en hausse dans le public -

Pour la deuxième fois à La Réunion depuis la crise sanitaire, les effectifs du secteur privé diminuent : ils reculent de 350 emplois ce trimestre, après une baisse de 100 emplois au 2ème trimestre.

L’emploi public augmente de 300 emplois au 3ème trimestre, un rythme analogue à la moyenne trimestrielle depuis début 2023. Les contrats aidés non marchands "Parcours emploi compétences" (PEC) sont stables sur les 12 derniers mois : fin septembre 2024, 10 200 personnes bénéficient de ce type de contrat.

- Dans le secteur de la construction, les effectifs continuent de baisser -

Au 3ème trimestre 2024, le secteur de la construction perd 400 emplois hors intérim, après une baisse de 500 emplois au trimestre précédent. En 2023, 500 postes étaient détruits sur l’année. Sur un an, les effectifs du secteur reculent de 7 %, une baisse quatre fois plus importante qu’en France.

Les structures de moins de 10 salariés (environ 40 % de l’emploi) subissent majoritairement cette baisse de l’emploi, notamment celles de la "maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment". En effet, l’activité de la construction diminue : le chiffre d’affaires cumulé sur les 12 derniers mois baisse de 5 %. Il est stable au niveau national (avertissement sur les indices de chiffre d’affaires).

Dans le secteur de l’intérim, les effectifs diminuent de 100, après une baisse de 400 emplois au premier semestre. Sur un an, le recul s’élève à 700 postes (-14 %), une baisse trois fois plus importante qu’en France. Cette baisse fait écho à celle dans la construction, traditionnellement employeur d’intérimaires.

- L’évolution de l’emploi est morose dans les autres secteurs marchands -

Dans le secteur du commerce, les emplois hors intérim diminuent de 100, après avoir été stables au 1er semestre. En 2023 ce secteur créait 200 emplois en moyenne chaque trimestre. Dans le secteur des services aux entreprises les effectifs diminuent de 100 après avoir augmenté de 100 au trimestre dernier. En 2023, 200 emplois étaient créés en moyenne chaque trimestre. Les secteurs de l’industrie, de l’information et communication perdent 100 emplois ce trimestre.

Au 3ème trimestre 2024, l’emploi est stable dans le secteur de l’agriculture, des transports, de l’hébergement et restauration, des activités immobilières. Dans le secteur des activités financières, 100 postes sont créés, après une stabilité de l’emploi au trimestre précédent. Le secteur des services aux ménages crée 200 emplois, après une hausse de 300 emplois au trimestre précédent.

L’emploi augmente dans les services non marchands

Fin septembre 2024, 125 800 personnes sont salariées dans les services non marchands (enseignement, administration publique, santé ou action sociale). Elles travaillent majoritairement dans le public (75 %), mais peuvent également exercer dans le privé (activités de soutien scolaire, enseignement de la conduite, médecin, etc.). L’effectif du secteur non marchand augmente de 600, après une hausse de 1 900 au premier semestre. Sur un an, le nombre d’emplois croît de 2 600.

- Le chômage s’établit en moyenne à 17 % -

À La Réunion, au 3e trimestre 2024, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit en moyenne à 17 % de la population active. Il oscille entre 17 et 20 % depuis le 4e trimestre 2020, à un niveau bien en deçà de sa valeur de fin 2018 (24 %).

Au niveau national, le chômage concerne 7,4 % de la population active au 3e trimestre 2024, soit 0,1 point au-dessus du trimestre précédent.

- Les créations d’entreprises reculent -

À La Réunion, 3.000 entreprises sont créées au cours du 3ème trimestre 2024 dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles, soit un recul par rapport au trimestre précédent (-2 %). Comme lors des deux derniers trimestres, le nombre d’entreprises créées diminue dans le secteur de la construction (-4 %). Les créations d’entreprises se maintiennent ce trimestre dans le secteur de l’industrie et des "commerce, transports, hébergements et restauration", et diminuent dans les "autres services" (-2 %).

Au niveau national, les créations d’entreprises reculent également (-3 %), notamment dans les secteurs des "autres services", de la construction (-5 %), ainsi que dans l’industrie (-4 %).

Au 3ème trimestre 2024, 61 % des créations d’entreprises se font sous le régime de la micro-entreprise ; cette part se rapproche tendanciellement de celle observée au niveau national (65 %). Ces créations restent stables par rapport au trimestre précédent, tandis que les créations d’entreprises classiques reculent (-5 %).

Sur un an, entre octobre 2023 et septembre 2024, 12.200 entreprises sont créées à La Réunion, un nombre similaire à celui de la même période un an auparavant. Dans le même temps, 1 070 entreprises sont déclarées en défaillances, soit 330 de plus qu’à la même période un an plus tôt. Ces défaillances d’entreprises augmentent davantage à La Réunion (+44 %) qu’au niveau national (+24 %).

