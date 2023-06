Ce lundi 26 juin 2023, Matante Rosina garde encore son palto. Même si il fait beau, il fait bien frais encore ce matin malgré le soleil. Elle prévoit un temps plus ensoleillé aujourd'hui que la veille. Dans l'après-midi, les nuages se déposent sur les plus hauts sommets de l'île. Le vent est de plus en plus présent ce qui augmente cette sensation de fraîcheur. (photo rb/www.imazpress.com)