Matante Rosina se demande si l'univers ne fait pas exprès... C'est le début du week-end et le temps dégradé se confirme ce samedi 2 décembre 2023. En regardant dans sa boule de cristal, notre Matante voit de bonnes pluies et même de l'orage sur l'ensemble de l'île. Et pour couronner le tout, le vent s'invite avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h et même plus parfois. Vous ne trouverez pas le soleil aujourd'hui. (photo rb/www.imazpress.com)